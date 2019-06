Die Schweinfurter Kunsthalle knüpfte mit der Schau über die Kamerakunst von Gunter Sachs an die erfolgreiche Ausstellung "Die Sammlung Gunter Sachs" von 2013 an. Damals kamen rekordverdächtige 65.000 Besucher. Diese erste Gunter Sachs-Ausstellung dauerte mit sechs Monaten jedoch auch doppelt so lange, wie die jetzt zu Ende gegangene.