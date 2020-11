3-Stufen-Plan ausgesetzt: KITA-Verband kritisiert neue Vorgaben

Die neuen Vorgaben für Kindertagesstätten seien "nicht zumutbar“, kritisiert der evangelische KITA-Verband Bayern mit Sitz in Nürnberg. Laut Verband komme der organisatorische Paradigmenwechsel zu überraschend. In einem Newsletter hat das Sozialministerium zuvor den bisher geltenden Drei-Stufen-Plan außer Kraft gesetzt und neue Regelungen eingeführt, die ab sofort gelten.

Neue Vorgabe: Kitas sollen grundsätzlich offen bleiben

Das Ziel der Staatsregierung ist es, dass Kitas in Bayern auch während der Pandemie grundsätzlich offen bleiben sollen. Einschränkungen in der Kindertagesbetreuung allein aufgrund eines bestimmten eingetretenen Inzidenzwerts erfolgen nicht mehr, heißt es in dem Newsletter. Zudem würden Maßnahmen in Kindertageseinrichtungen nur dann angeordnet, wenn ein Infektionsgeschehen vorliege.

Christiane Münderlein, Vorständin beim Evangelischen KITA-Verband Bayern, betont ihr prinzipielles Verständnis für die Neuregelung. "Im ersten Lockdown hat sich ja deutlich gezeigt, wie wichtig die Kitas für die Kinder und Familien sind." Dennoch sei es in der Praxis kaum möglich, die neuen Vorgaben organisatorisch zu erfüllen.

"Vollbetrieb bei Personalmangel nicht leistbar"

Einerseits sollen die Beschäftigten weiterhin mit festem Personal in festen Gruppen arbeiten, um die Ansteckungsgefahr zu minimieren. Andererseits sei ein Vollbetrieb bei der bestehenden Personalknappheit nur zu leisten, wenn die Erzieherinnen gruppenübergreifend eingesetzt und auch Kinder in größeren Betreuungsgruppen zusammengefasst werden können.

Kita-Verband fordert finanzielle Unterstützung

Münderlein empörte sich zudem über den Kommunikationsstil der Politiker und "die Ignoranz der Lage vor Ort". Sie forderte allgemein mehr Geld, mehr Personal und die Unterstützung von Politik und Behörden. "Innerhalb eines halben Tages wird mal eben der drei-Stufen-Plan außer Kraft gesetzt – alles wieder auf Anfang", so Doris Seidl-Brenner, Geschäftsleitung des Evangelischen Kindergartenvereins Röhrmoos. Der evangelische KITA-Verband vertritt nach eigenen Angaben 800 Träger und bietet bayernweit rund 92.000 Plätze.

Drei-Stufen-Plan bis Ende November ausgesetzt

Der bisherige Drei-Stufen-Plan sollte den Kita-Betrieb am Laufen halten, aber gleichzeitig das Risiko für Infektionen senken und mögliche Ansteckungsketten nachvollziehbar machen. Dieser ist nun bis zum 30. November ausgesetzt, heißt es in dem Newsletter des Bayerischen Sozialministeriums.

Der Drei-Stufen-Plan hatte verschiedene Stufen vorgehsehen. In Stufe grün galt der normale Betrieb. In Stufe gelb waren feste Gruppen vorgesehen und die Erzieher mussten Mund-Nasen-Schutz tragen. In Stufe rot waren verschärfte Regeln vorgesehen, je nach Vorgabe auch eine Notbetreuung.