3 PS für die Landschaftspflege: Exmoor-Ponys im Hafenlohrtal

Sie sollen die Wasserbüffel vor allem durch ihr Fraßverhalten ergänzen, teilt der stellvertretender Geschäftsführer des Naturpark Spessart Julian Bruhn mit.

Robuste, wildepferdartige Rasse

Die kleine und sehr robuste Pferderasse gilt als besonders ursprünglich und wildpferdeartig. Ähnlich wie Przewalski-Pferde, die zum Beispiel im Naturschutzgebiet „Ehemaliger Standortübungsplatz Aschaffenburg“ eingesetzt werden, oder auch Konik-Pferde ist die Rasse heute besonders im Naturschutz von Bedeutung. Exmoor-Ponys sind auch geeignet, Feuchtgebiete zu pflegen.

Aus Sachsen ins Hafenlohrtal

Wildlebend sind die Ponys in Moorgebieten Südwest-Englands, etwa im Exmoor-Nationalpark zu finden. Die drei Tiere im Spessart hat die Firma Porsche in Leipzig durch Initiative des Vereins Taurus Naturentwicklung e.V. an den Naturpark Spessart e.V. gespendet. Sie lebten bislang in Sachsen zusammen mit Taurusrindern auf einer großen „Urzeit-Weide“. Die Bergrothenfelser Bio-Schäferei Tausch betreut nun sowohl die Kleinpferde als auch die Wasserbüffel.