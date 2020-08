3 Promille: Betrunkener Lkw-Fahrer baut mehrere Unfälle

Bei einem Wendemanöver in der Rosenheimer Innenstadt fuhr ein 56 Jahre alter LKW-Fahrer aus der Ukraine mit seinem Fahrzeug einen zehn Meter hohen Baum um und setzte seine Fahrt dann einfach fort. Zeugen stoppten den Mann, bei einem Alkoholtest stellte die Polizei rund drei Promille fest.

Kollisionen in Achenmühle und Rohrdorf

Da die Sattelzugmaschine an fast allen Seiten frische Unfallspuren aufwies, rekonstruierte die Polizei die Fahrstrecke des LKW. Dabei wurden weitere Unfälle entdeckt. So war der Mann in Achenmühle gegen die Leitplanke gefahren, in Rohrdorf kam er ebenfalls an die Leitplanke und streifte dann ein entgegenkommendes Auto. Dessen Fahrerin wurde dabei leicht verletzt, als die Frontscheibe zersplitterte. Der angerichtete Schaden beträgt zusammen etwa 11.000 Euro.

Führerschein sichergestellt

Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt, ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen verschiedener Delikte. Laut Polizei war der Fahrer so betrunken, dass er sich nicht mehr alleine auf den Beinen halten konnte und von Polizeibeamten in eine Ausnüchterungszelle gebracht werden musste.