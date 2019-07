3,5 Millionen Euro für niederbayerische Denkmalschutzprojekte

Fünf niederbayerische Kommunen profitieren vom bayerischen Städtebauförderungsprogramm. Über 3,5 Millionen Euro fließen vom Bund-Länder-Städtebauförderungsprogramm laut einer Mitteilung des Ministeriums für Wissenschaft und Kunst in Denkmalschutzprojekte.

Geld für Stadmauern, Klöster oder Türme

Die Stadt Abensberg erhält 560.000 Euro für die Sanierung eines Gebäudes an der historischen Stadtmauer. 1,6 Millionen Euro fließen nach Landau an der Isar für die Neugestaltung der unteren Stadt. Die Sanierung des Franziskanerklosters in Landshut, das als Stadtmuseum genutzt werden soll, wird mit 848.000 Euro bezuschusst. Für die Neugestaltung der Bahnhofstraße in Neustadt an der Donau (Lkr. Kelheim) sind 48.000 Euro geplant und für 60.000 wird der Aussichtsturm auf der Veste Oberhaus in Passau saniert.

Altes erhalten - Neues ermöglichen

Mit dem Geld und den Sanierungen soll unter anderem der Charakter einer jeden Stadt erhalten bleiben, wie Staatsminisnter Bernd Sibler in einer Mitteilung schreibt:

"Mit den Geldern werden wertvolle historische Gebäude, Plätze und Bestände erhalten, sie werden aber gleichwohl den heutigen Bedürfnissen angepasst und einer neuen Nutzung zugeführt. Damit bereichern sie auch die nächsten Jahrzehnte die Städte und verleihen diesen ihre unvergleichliche Charakteristik." Bernd Sibler