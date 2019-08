3,1 Promille in Hof: Zwei Verletzte und 35.000 Euro Schaden

In der Hofer Innenstadt fuhr der Mann über eine Verkehrsinsel, prallte an ein Verkehrsschild und fuhr dann frontal auf ein anderes Auto, das auf der Gegenfahrbahn an der roten Ampel stand. Der Aufprall war so stark, dass sich der Airbag öffnete und der Fahrer in dem wartenden Auto leichte Verbrennungen erlitt.

Fliegendes Verkehrsschild

Zudem wurde das überfahrene Verkehrsschild an einen Stadtbus geschleudert, der ebenfalls an der Ampel stand. Das teilte die Polizei Hof am Sonntag mit. Der betrunkene Unfall-Verursacher erlitt Schürfwunden. Sein Führerschein wurde sofort sichergestellt.