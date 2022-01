3.000 Impfpflicht-Gegner demonstrieren in München

Am Abend haben sich Gegner einer Impfpflicht auf dem Münchner Königsplatz versammelt. Die Versammlung war angemeldet, die Polizei sprach von bis zu 3.000 Teilnehmern. Nach Angaben der Polizei verlief die Veranstaltung weitgehend friedlich. Erst am Ende sei es zu mehreren Verstößen gegen das Versammlungsgesetz gekommen.

Gegendemonstration auf dem Odeonsplatz

Redner wandten sich gegen eine Impfpflicht, kritisierten die Berichterstattung in öffentlich-rechtlichen Medien und prangerten ein angebliches Verschweigen von Impftoten an. Auf Plakaten war unter anderem "Gemeinsam gegen Impfpflicht" oder "Hände weg von den Kindern" zu lesen. Nach zwei Stunden beendeten die Organisatoren die Versammlung. Zur gleichen Zeit hatten sich rund einhundert Menschen auf dem Odeonsplatz versammelt, die gegen die Impfkritiker und für eine Impfpflicht demonstrierten.

Verstöße gegen das Versammlungsgesetz

Wie die Polizei später am Abend berichtete, versuchten mehrere Gruppen, die zum Teil von der Versammlung am Königsplatz stammten, durch die Innenstadt zu ziehen. In der Summe habe es sich um rund einhundert Personen gehandelt. Die starke Polizeipräsenz habe dem jedoch entgegengewirkt. In der Abendbilanz spricht das Präsidium von einzelnen Anzeigen gegen das Versammlungsgesetz.