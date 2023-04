3.000 Euro Prämie: Lehrermangel in Franken besonders groß

Zehn Prozent der vorgesehenen Lehrerstellen an allgemeinbildenden Schulen können in Bayern derzeit nicht besetzt werden. Um das zu ändern, sollen Lehrkräfte mit einer Prämie in Höhe von 3.000 Euro in die Regionen gelockt werden, in denen der Bedarf besonders hoch ist. In den drei fränkischen Regierungsbezirken scheint die Not im bayernweiten Vergleich besonders groß zu sein.

Das Bayerische Kultusministerium hat auf seiner Website eine Karte veröffentlicht, auf der alle Regionen markiert sind, in denen eine Prämie für Lehrkräfte ausgeschüttet wird. Insgesamt sind dort 21 Regionen aufgelistet, zehn davon liegen in Mittel-, Ober-, oder Unterfranken.

Stadt und Landkreis Hof: Lehrermangel an allen Schulformen

In sechs dieser zehn fränkischen Regionen fehlt es nicht nur in einer Schulform an Lehrkräften. In Stadt und Landkreis Hof sowie im Kreis Miltenberg gibt es offenbar überall Lehrermangel, denn hier gibt es die Prämie gleich für alle vier allgemeinbildenden Schulformen – also für Gymnasium, Realschule, Grund- und Mittelschule sowie Förderschule. Auch in Stadt und Landkreis Ansbach sowie im Raum Wunsiedel und Aschaffenburg ist der Bedarf an Lehrkräften demnach überdurchschnittlich groß.

Laut Ministerium wird die Prämie in Höhe von 3.000 Euro an Lehrkräfte ausgeschüttet, die sich zum Schuljahr 2023/24 für den bayerischen Schuldienst bewerben und ab September 2023 an einer Schule in einer der ausgewiesenen Regionen arbeiten.

Prämie als Anreiz für Lehrer in ländlichen und grenznahen Regionen

"Die neue Regionalprämie ist ein zusätzlicher Anreiz, sich zum neuen Schuljahr in den bayerischen Schuldienst zu bewerben – gerade in ländlichen und grenznahen Regionen, in denen wir einen erhöhten Bedarf an Lehrkräften haben", sagte Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler).