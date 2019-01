3.000 Demonstranten protestieren gegen Brennernordzulauf

Von der Straße auf die Schiene

Der Brennernordzulauf, eine zusätzliche zweigleisige Bahntrasse, soll die Kapazitäten zum künftigen Brennerbasistunnel erhöhen, an dem in Österreich und Italien gebaut wird. Er soll die vielbefahrene Brennerroute vom Lastwagenverkehr entlasten. Durch den Tunnel unter dem Alpenhauptkamm sollen etwa ab 2027 täglich bis zu 400 Züge fahren. Auf der deutschen Seite fahren derzeit knapp 200 Züge. Mit den neuen Gleisen sollen auch hier doppelt so viele möglich sein.