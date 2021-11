2G-Regel: Uni-Präsident verteidigt umstrittene Entscheidung

An den Eingängen der Friedrich-Alexander-Universität (FAU) Erlangen hängen noch die Schilder mit den 3G-Regeln, doch tatsächlich gelten ab heute 2G-Regeln. Das heißt, nur noch geimpfte oder genesene Studierende dürfen die Gebäude betreten. Alle anderen müssen die Vorlesungen von zu Hause aus digital verfolgen. Der Präsident der FAU, Prof. Joachim Hornegger, sagte dem BR, der Beschluss sei vergangene Woche im Krisenstab der Uni einstimmig getroffen worden.

Sicherheit für 38.000 Studierende

Die Lage sei alarmierend. In der Leitung der Universität sitzen auch zwei Mediziner und die hätten nochmal auf die schwierige Situation auch in der Erlanger Uniklinik hingewiesen. Alle Intensivbetten seien belegt. Deshalb wolle die Uni ihren Beitrag leisten, um das Infektionsgeschehen in der Stadt nicht noch weiter anzuheizen. Im Krisenstab der Uni sitzen auch Studenten-Vertreter. Sie hätten ebenfalls mehr Sicherheit für die 38.000 Studierenden der FAU eingefordert.

Präsident: Mit 2G Uni in Präsenz sichern

Gleichzeitig sei aber nach drei Semestern vor dem Computer die Sehnsucht nach Austausch und Begegnungen auf dem Campus groß, sagte auch Wissenschaftsminister Bernd Sibler (CSU). Er kann deshalb den Erlanger Weg nachvollziehen. Der Uni-Präsident betonte: "Wir stellen mit den getroffenen Maßnahmen die Lehre in Präsenz sicher, so werden wir nicht gezwungen, in wenigen Tagen oder Wochen komplett auf online umzustellen.“

Kontrollen an den Eingängen

So wie bisher schon die 3G-Regeln wird nun auf 2G kontrolliert. An den Eingängen zu größeren Hörsälen wird ein Sicherheitsdienst eingesetzt, bei kleineren Lehrveranstaltungen kontrollieren die Lehrenden selbst. Für alle Studierenden, die 2G nicht erfüllen, werden die Inhalte digital zur Verfügung gestellt. Zudem gilt für Prüfungen und verpflichtende Präsenzveranstaltungen, wie Labor-Praktika, weiterhin die 3G-Regel. So soll sichergestellt werden, dass auch Ungeimpfte ihr Studium in vollem Umfang fortsetzen können.