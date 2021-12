2G-Regel in Bayerns Einzelhandel: Weniger Umsatz und viel Ärger?

Nur noch Geimpfte und Genesene sollen in Bayern in allen Geschäften einkaufen dürfen. Die Einzelhändler in Bayern sind darüber entsetzt. Sie erwarten durch die 2G-Regel weniger Umsatz, hohe Kosten und vor allem viel Ärger.