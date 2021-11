2G-Regel ab zwölf Jahren macht Hallensport große Probleme

Die 2G-Regel im Nachwuchssport bereitet Sportvereinen in Niederbayern große Probleme. Toni Kiebler, der Vorstand des TV Dingolfing - mit rund 1.700 Mitgliedern einer der größten Sportvereine im Landkreis Dingolfing-Landau - bittet Landrat Werner Bumeder (CSU) in einem dem BR Studio Landshut vorliegenden offenen Brief um Hilfe.

Elfjährige dürfen Sport betreiben, Zwölfjährige nicht

Die neue Regelung, die ab sofort auch im Landkreis Dingolfing-Landau gilt, bringe den Nachwuchssport in der Halle jetzt in große Bedrängnis. Sie schreibt für Kinder ab zwölf Jahren die 2G-Regelung vor. Es sei vollkommen unverständlich, sagt der Vorsitzende des TV Dingolfing, Toni Kiebler, dass Elfjährige Hallensport im Verein betreiben können, Zwölfjährige aber nicht mehr. Außer sie können 2G vorweisen - was gerade bei Kindern besonders schwierig sei.

Kiebler hat zwar Verständnis dafür, dass irgendwo eine Grenze gezogen werden muss, "aber bitte nicht bei Kindern", so der Vorsitzende des Clubs mit rund 800 aktiven Sportlern wörtlich.

Sportfunktionär: Vereinen gehen Nachwuchssportler verloren

Es gehe ihm um die Nachwuchssportler bis 16 Jahre, die sich jetzt teilweise zum dritten Mal von ihrer geliebten Sportart verabschieden müssen – und vermutlich wieder mehr Zeit vor dem Laptop verbringen werden, weil sie nicht trainieren und nicht an Wettkämpfen teilnehmen können. Der Sportfunktionär bittet deshalb um eine andere Regelung für Kinder bis 16 Jahre. Denn sonst, befürchtet er, gehen den Vereinen viele Nachwuchssportler verloren.