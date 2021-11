2G-Plus sorgt für Flautewelle in oberfränkischen Schwimmbädern

Auch wenn die beiden von den Stadtwerke betriebenen Schwimmbäder in Bayreuth und Bamberg aktuell noch geöffnet haben – die Badbetreiber in Oberfranken spüren die Auswirkungen der jüngsten Verschärfung der Corona-Maßnahmen. "Was uns an Gästen weggebrochen ist, ist schon massiv", so eine Sprecherin der Stadtwerke Bamberg auf BR-Nachfrage. Man hatte am Mittwoch ein Drittel der Gäste der Vorwoche. Die vielerorts geltende 2G- oder 2G-Plus-Regel scheint viele Besucher abzuschrecken.

Coburg: Schwimmbad öffnet nur noch für Schulunterricht

Das Coburger Schwimmbad "Aquaria" schließt deshalb zum 1. Dezember 2021 auf unbestimmte Zeit. Die steigenden Inzidenzwerte spiegeln sich in sinkenden Besucherzahlen wieder. "An einigen Tagen hatten wir nur 80 Gäste", so Betriebsleiter Jörn Kirchner. Der Einsatz von Energie wie Wärme, Strom, Wasser und auch Personal stehe in keinem vertretbaren Verhältnis mehr zu den Einnahmen. Das "Aquaria" Schwimmbad mit der angrenzenden Saunawelt wird daher geschlossen, nur das Schulschwimmen findet weiterhin statt, so Kirchner. Damit alle Kinder die begonnenen Schwimmlernkurse der Volkshochschule noch beenden, und somit ihr "Seepferdchen-Abzeichen" erhalten können, wird am Samstag- und Sonntagvormittag nur für diese Kurse geöffnet.

Hof: "Erheblicher Besucherrückgang" – geänderte Öffnungszeiten

In Hof reduzieren Hallenbad und Sauna ihre Öffnungszeiten um fünf Stunden. Ab dem 30. November sind Hof-Bad und Hof-Sauna täglich außer Montag nur noch von 14 bis 21 Uhr geöffnet. Durch die strengen Corona-Auflagen seien immer weniger Besucher gekommen, man verzeichnete einen "erheblichen Besucherrückgang", teilten die Stadtwerke mit. Die geänderten Öffnungszeiten gelten voraussichtlich bis einschließlich 15. Dezember.

Weißenstadt: Siebenquell-Therme schließt für Tagesgäste

Das Siebenquell Gesundzeit-Resort in Weißenstadt schließt ab dem 27. November die zugehörige Bade- und Saunalandschaft für Tagesgäste bis auf Weiteres. Hotelgäste dürfen die Therme weiterhin benutzen, teilte Pressesprecherin Silke Stich auf BR-Nachfrage mit. Im Gegensatz zu den Hotelgästen gilt für Tagesbesucher der Therme und des Saunabereichs die 2G-Plus-Regel. Sie müssen also gegen Covid-19 geimpft oder von der Infektionskrankheit genesen und aktuell negativ getestet sein.

Tagesbesuchern der Therme habe man bislang einen kostenpflichten Test für sieben Euro angeboten, so die Sprecherin weiter. Die Zahl der Tagesgäste sei jedoch auf etwa 100 zurückgegangen. Dafür Testpersonal vorzuhalten, sei aus wirtschaftlichen Gründen nicht mehr möglich. Vor der Einführung der 2G-Plus-Regel seien täglich bis zu 1.200 Gäste in die Therme gekommen. Auch habe sich der Einkauf von Schnelltests pro Stück von 86 Cent auf 2,40 Euro stark erhöht.

Anders als die Tagesgäste können die Hotelgäste die Siebenquell-Therme weiterhin benutzen. Für sie gilt lediglich die 2G-Regel. Sie müssen also nur nachweisen, dass sie geimpft oder genesen sind. Würde allerdings die Therme für Tagesgäste geöffnet werden, dann müssten sich auch Hotelgäste zusätzlich testen lassen. Denn dann hätten sie Kontakt mit den Tagesgästen. Eine Teststation im Durchgangsbereich zwischen Therme, Saunalandschaft und Hotel sei für den Betrieb nicht durchführbar.