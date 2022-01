2G plus-Regelung: Erneut Unverständnis bei den Kinobetreibern

Obwohl die Kulturstätten zuletzt Hoffnung hatten, dass die Staatsregierung Lockerungen beschließt, bleibt es dabei, dass Kulturveranstaltungen nur zu 25 Prozent ausgelastet sein dürfen. Außerdem gilt unter anderem in Kinos weiterhin 2G plus. Kinobetreiber in Niederbayern und der Oberpfalz ärgern sich über diese Entscheidung.

In der Gaststätte 2G, im Kinosaal dahinter 2G plus

Das hat eine stichprobenartige BR-Umfrage ergeben. Juli Marie Vesper, Geschäftsführerin mehrerer Kinos in Passau, bezeichnet die Einschränkungen als "nicht erklärbar". In einem ihrer kleineren Kinos, dem "ProLi Kino Passau", führe die Regelung sogar soweit, dass in der Gaststätte 2G gilt und im Kinosaal dahinter 2G plus. Das führe bei den Gästen zu Unverständnis. Ihr würden die Argumente fehlen, so Vesper. In Bayern würden die schärfsten Regelungen für Kinobetreiber gelten. In anderen Bundesländern könnten sie wenigstens zwischen Mindestabstand oder Maskenpflicht wählen - aber hier gelte beides, sagte Vesper verärgert.

Ungleichbehandlung von Gastronomie und Kultur "nicht tragbar"

Auch im Lichtspielhaus Deggendorf ärgert sich Geschäftsführerin Eva Schattenfroh, dass es bei der 2G plus-Regel in Verbindung mit 25-prozentiger Auslastung bleibt. Sie empfinde die Ungleichbehandlung von Gastronomie und Kultur als "nicht tragbar". Beim Filmangebot merke sie auch, dass wieder weniger Filme in die Kinos kämen und die Verleiher eher wieder vorsichtiger seien, angesichts der Regelungen und Corona-Zahlen.

Im Kino erlaubte 25-prozentige Auslastung voll ausgeschöpft

Im Regina Kino Regensburg ist die Ungleichbehandlung von Kultur und Gaststätten in Bayern ebenfalls Thema. Betreiberin Doris Lerchl-Goldermann wünscht sich ebenfalls eine Erleichterung auf 2G in ihrem Kinosaal. Zwar stellt sie erfreut fest, dass die 25 Prozent Auslastung bei ihr ausgeschöpft werden und ihr Publikum weiterhin gerne ins Kino geht. Aber auch sie findet das Regelwerk unübersichtlich. Es sei schwer, den Gästen zu erklären, warum 2G plus gelte. Hinsichtlich anlaufender Filme hat sie allerdings weiter die Hoffnung auf "gut besuchte" Säle, wenn auch nur mit 25 Prozent Auslastung.