Polizei löst Party auf und beklagt sich sonst kaum über Feiernde

Bei der aufgelösten Party waren die Veranstalter laut Aussagen der Polizei einfach nicht auf dem aktuellen Stand, was die Corona-Regeln angeht. Alle Partygäste waren geimpft oder hatten gültige PCR-Tests dabei.

Polizei: "Schwer, geltende Regeln zu kennen"

Dennoch wurde die 2G-plus-Regelung nicht eingehalten. Die Partygäste feierten in Allach ohne Maske und Abstand. "Es ist schwer, die aktuellen und sich ständig ändernden Regelungen zu kennen“, so ein Sprecher der Münchner Polizei. "Aber wenn ich so eine Veranstaltung plane, muss ich mich vorher entsprechend informieren."

Die Party wurde friedlich aufgelöst, ca. 50 Menschen – unter ihnen die beiden Veranstalter und der Vermieter der Räumlichkeiten – wurden wegen Verstößen gegen die Maskenpflicht und die 2G-plus-Regelung angezeigt.

Gedränge vor Club in Ludwigsvorstadt

Zu einem größeren Polizeieinsatz kam es am Freitagabend (19.11.) auch in der Ludwigsvorstadt. Rund 150 Menschen, die zu einem Konzert in einem Club eingelassen werden wollten, mussten wegen der Zugangskontrollen länger auf der Straße warten. Sie wurden ungeduldig, es kam zu Auseinandersetzungen. Die Polizei konnte die Lage aber kontrollieren und die Wartenden beruhigen.

Da der Club nur zwei Kassen offen hatte und bei jedem Gast auch die Corona-Nachweise kontrolliert werden musste, dauerte der Einlass länger als üblich. Weder der Betreiber noch die Gäste hatten aber gegen Regeln verstoßen.

Übliches Feiergeschehen

Am letzten Wochenende, bevor höchstwahrscheinlich die Bars und Clubs coronabedingt wieder schließen müssen, hat die Polizei keinen außergewöhnlichen Andrang auf Feierlocations festgestellt. Sowohl die Polizeipräsidien Oberbayern Süd und Nord als auch die Münchner Polizei teilten auf BR-Anfrage mit, dass sie keinerlei Erkenntnisse dazu hätten, dass am Wochenende mehr Menschen als üblich beim Feiern waren. Falls es doch so gewesen sein sollte, lief alles friedlich ab und es kam zu keinen besonderen Vorkommnissen, die der Polizei gemeldet worden sind, so ein Polizeisprecher aus München.