2G-plus-Regel für Bayerns Gastronomie unverhältnismäßig?

Geboosterte müssten keinen Test vorweisen

Als geboostert gilt man grundsätzlich ab dem 15. Tag nach der dritten Impfung. Auf Nachfrage des BR stellt das Gesundheitsministerium klar, dass man nach einer zweimaligen Impfung und einer durchgemachten Corona-Infektion in Bayern derzeit nicht als geboostert gelte. Anders sei das, wenn man zuerst erkrankt und dann zweimal geimpft wurde. Dann sei man grundimmunisiert und müsse keinen zusätzlichen Test vorweisen.

Sicherheit durch zusätzlichen Test erhöht

Ein zusätzlicher Test für Menschen ohne Booster könnte für mehr gesundheitliche Sicherheit sorgen. Das erklärt der Regensburger Infektiologe Prof. Bernd Salzberger. Er sprach sich im BR für die 2G-plus-Regelung in Gaststätten aus. Omikron sei eine sehr ansteckende Variante, und gerade in Gasthäusern sitzen die Menschen nah beieinander. Je nach Lüftungssituation bestünde dort eine höhere Infektionsgefahr, so der Infektiologe von der Regensburger Uni-Klinik.

Wird es einen bayerischen Sonderweg geben?

Ministerpräsident Markus Söder (CSU) stellte den Bund-Länder-Beschluss zur 2G-plus-Regel für die Gastronomie bislang jedoch in Frage. Gemeinsam mit Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) sollte zunächst die Verhältnismäßigkeit der Maßnahme mit dem Gastronomie-Verband in Bayern sowie Virologen geklärt werden. Auch Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (FW) kritisierte die 2G-plus-Regel für Restaurants. Den Restaurantbesuch für ungetestete Geimpfte zu verbieten, aber frisch Geboosterten zu erlauben, sei medizinisch nur schwer begründbar.

"Quasi-Lockdown" für Gaststätten?

Die Präsidentin des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbands, Angela Inselkammer, sieht die Einführung von 2G plus in der Gastronomie als "Quasi-Lockdown". Das hatte sie vor wenigen Tagen in der BR24 Rundschau gesagt. "Wenn Sie die Gästezahl so einschränken, dass kaum mehr einer kommen kann, und das in einer Zeit wie Januar, Februar, wo sowieso eigentlich eine schwierige Zeit für die Gastronomie ist, dann können Sie unmöglich mehr wirtschaftlich arbeiten."

In Mecklenburg-Vorpommern haben die Gastronomie und das Beherbergungsgewerbe infolge der dort schon seit Dezember geltenden 2G-plus-Regel in der Tat starke Umsatzeinbußen verzeichnet. Der Grund für den Verband: die fehlende Testinfrastruktur auch am Abend und am Wochenende.