Wirte und Friseure wollen gegen 2G plus in Bayern klagen

Die verschärften Regelungen für Gastronomie, den Freizeit und Veranstaltungsbereich sowie körpernahe Dienstleistungen sollen am Mittwoch in Kraft treten. Vor allem Friseure und Wirte in Bayern protestieren gegen 2G plus. Es sind bereits Klagen angekündigt

Schon jetzt erhebliche Umsatzeinbußen in der Gastronomie

Ihre Betriebe dürfen offen bleiben, aber viele Friseure und Betreiber von Gaststätten haben durch die 2G-Regelung schon erhebliche Umsatzeinbußen, weil Gäste und Kunden wegbleiben.

In Unterfranken beispielsweise sind laut dem dortigen Hotel- und Gaststättenverband vor allem Weihnachtsessen storniert worden, die Quote liege je nach Region zwischen 60 und 80 Prozent. Wenn jetzt von Geimpften und Genesenen auch noch ein negativer Testnachweis verlangt werde, dann werde alles noch Schlimmer – ja existenzbedrohend, lautet die Befürchtung.

L'Osteria will gegen 2G plus klagen

L’Osteria, eine Pasta-und Pizzakette mit 150 Betrieben in ganz Deutschland und vielen Restaurants in Bayern, will gegebenenfalls klagen.

Die Einführung von Sperrstunden und 2G plus käme einem Lockdown gleich, weil der Aufwand vielen Geimpften und Genesen zu hoch sein werde, dann auch noch einen negativen Test zu bringen, sagt der Chef der Kette, Mirko Silz. Er sehe keine andere Möglichkeit, als mit Rechtsmitteln gegen die neuen Verordnungen vorzugehen und deren Verhältnismäßigkeit zu prüfen.

"Ich bin es leid, dass wir in der Gastronomie stets die Ersten sind, die unter den Versäumnissen sowohl der Bundes- als auch Landespolitik zu leiden haben. Zumal den Verantwortlichen bekannt ist, dass die klassische Gastronomie nicht Treiber der Pandemie ist. Es ist aus meiner Sicht sicherer ein Restaurant zu besuchen, als sich zu Hause ohne Hygienekonzept zu treffen.“ – Mirko Silz, CEO der FR L’Osteria SE

Innungsmeister: "Schließung bedeutet den Tod von Friseursalons"

Auch bei Friseuren ist die Sorge groß. Landesinnungsmeister Christian Kaiser aus Fürstenfeldbruck will Entschädigungen für die Betriebe. Wenn sie in Hochinzidenzlandkreisen komplett schließen müssten, dann würde das die Betriebe in ihrer Existenz bedrohen.

"Eine Schließung bedeutet den Tod von Unternehmen und ein Abwandern in die Schwarzarbeit und damit eine weitere unkontrollierte Verbreitung von Covid 19 in der Gesellschaft." Christian Kaiser, Landesinnungsmeister im Friseurhandwerk

Er weist darauf hin, dass Friseursalons in den Nachbarbundesländern Baden-Württemberg, Hessen und Sachsen offen bleiben dürften. Außerdem beklagt sich Kaiser, dass "Gesprächsangebote seitens des Friseurhandwerks an die Verantwortlichen in der Politik bisher unbeantwortet geblieben seien."

Details am Mittwoch - erst dann kann geklagt werden

Am Mittwoch soll die bayerische Verordnung in Kraft treten, dann kann geklagt werden. Aktuell sind bei den obersten Gerichten noch keine neuen Klagen anhängig, wie der BR von Bayerischem Verwaltungsgerichtshof und Bayerischem Verfassungsgerichtshof erfahren hat.

Die Klagen von L'Osteria und Friseuren in Bayern würden beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof (BayVGH) eingehen. Dort ist der Corona-Senat in Ansbach mit den Verfahren betraut.