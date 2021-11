2G in Oberbayern sorgt für Streit im Netz und auf der Straße

Manche Arbeitgeber machen Druck

"Am 23.11. habe ich einen Termin. Da lasse ich mich zum ersten Mal impfen. Es liegt an der Audi AG, wenn du dich da nicht impfen lässt, kommst du bald nicht mehr rein," sagt ein Beschäftigter des Automobilherstellers. Er sei auch wirklich kein Impfgegner, aber was für ihn zähle, ist die Maßgabe des Arbeitgebers. Er habe sich eben bisher Zeit gelassen. Auch bei anderen die Aussage: Impfen, ja, allein schon deshalb, weil man dann eben mehr machen dürfe. "Zur meiner Sicherheit und zur Sicherheit der anderen," sagt eine Frau: "Irgendwann müssen wir zum Ende kommen, es hängen so viele Existenzen daran." Eine andere sagt, sie wünsche sich, dass sich mehr Menschen impfen ließen, sie sagt auch: "Wir müssen uns arrangieren mit Corona früher oder später, das gehört in Zukunft dazu."