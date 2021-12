2G in Niederbayerns Geschäften: "schwerer Schlag"

Seit heute gilt im bayerischen Einzelhandel die 2G-Regel. Das bedeutet also, dass nur noch geimpfte und genesene Menschen in die Geschäfte dürfen. Es gibt allerdings Ausnahmen und nicht nur das stößt auf großes Unverständnis bei niederbayerischen Einzelhändlern.

Handeslverband befürchtet weniger Umsatz

Bernd Ohlmann vom Handelsverband Bayern sagt, die Sorgenfalten im Einzelhandel in Niederbayern sind tief: "Es werden - das zeigen die Erfahrungen in anderen Bundesländern, die schon länger 2G haben - weniger Kunden kommen. Das bedeutet weniger Umsatz. Und das gerade im Weihnachtsgeschäft ist ein schwerer Schlag, das muss man ganz klar sagen".

Problem: Kontrollen am Ladeneingang

Die Kontrollen stellen viele Ladenbesitzer vor Probleme. Armin Gebhard, der Sprecher der Kaufleute e.V. in Regensburg meint: Es kommt auf die Ladegröße an. Bei den ganz kleinen Läden, wo der Inhaber oder die Inhaberin persönlich anwesend ist, könne man an der Tür sicherlich den Impfausweis kontrollieren. Bei mittelgroßen Geschäften wird es schon etwas schwieriger. Die müssten extra Personal im Eingangsbereich abstellen. "Das ist eine mühsame Sache. Hin und wieder gibt es da auch mal Diskussionen", so Gebhard. Mit Sicherheit sei es mit größerem Aufwand und mehr Kosten verbunden. "Aber irgendwie werden wir auch das schaffen."

Kritik: 2G-Ausnahmen unfair

Viele Geschäftsleute fühlen sich zudem unfair behandelt. Johannes Huber betreibt ein großes Modehaus in Waldkirchen im Landkreis Freyung-Grafenau. Er versteht nicht, wieso bestimmte Geschäfte im Einzelhandel kontrollieren müssen und andere wiederum nicht. Huber spielt dabei auf die Ausnahmeregelung zum Beispiel für Schuhgeschäfte an: "Wenn Sie heute einen Pumps kaufen zum Ausgehen am Abend, dann ist das täglicher Bedarf. Aber ein Kind, das bei uns einen neuen Schlafanzug will, oder eine Dame, die eine neue Winterjacke braucht, das ist nicht täglicher Bedarf? Ich glaube, das kann einem keiner erklären und das sorgt für Verärgerung und Unverständnis bei unseren Kunden und natürlich auch bei uns selber".

Es sei einfach nicht fair, so der Modehaus-Chef. Die Politik solle erkennen, dass der Plan, Menschen über die 2G-Regel zur Impfung zu bewegen, nicht aufgehe.

Handelsverband: "Geschäfte sind keine Hotspots"

Laut Bernd Ohlmann ist Handel kein Pandemietreiber. In ganz Niederbayern gibt es nicht ein einziges Geschäft des Einzelhandels, wo ein Hotspot war, sagt er. "Wir haben Hygieneregeln, die FFP2-Maske. Eher ist die Stimmung im Einzelhandel so: Wir müssen jetzt mit dieser 2G-Regel die grandios gescheiterte Impfkampagne der Politik ausbaden, weil es die notorischen Impfverweigerer nicht erreicht werden." Die 2G-Regel werde aber nicht die notorischen Impfverweigerer treffen, denn die werden gelangweilt auf dem Absatz umdrehen und im Internet einkaufen, so Ohlmann. Die Regelung werde vor allem den Einzelhandel treffen, der davon bis ins Mark getroffen sei.

Vorschlag: Frisch Geimpfte belohnen

Der bayerische Handelsverband schlägt stattdessen vor, 3G im gesamten Handel einzuführen und Menschen, die sich jetzt erstmals impfen lassen, zu belohnen und sofort ins Geschäft zu lassen. "Damit könnte man mehr Menschen zu einer Impfung bewegen als mit den jetzt geltenden Regeln", findet Johannes Huber, der auch Präsidiumsmitglied im bayerischen Handelsverband ist.

Huber rechnet für das Weihnachtsgeschäft mit Umsatzeinbußen von bis zu 40 Prozent. Dementsprechend fordert er die Politik auf, die Überbrückungshilfen zu überarbeiten.