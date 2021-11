2G im Innenraum: Geteilte Meinungen bei Regensburger Gastronomen

Die bayerische Staatsregierung hat auf die weiter steigenden Corona-Zahlen und die hohe Intensivbetten-Auslastung im Freistaat mit einer weiteren Verschärfung der Beschränkungen reagiert. Ab sofort dürfen nur noch Geimpfte oder Genesene Cafés und Restaurants betreten. Die Verschärfung trifft bei vielen Regensburger Gastronomen auf Verständnis, gleichzeitig steigt bei einigen die Angst vor der Insolvenz.

Café-Mitarbeiter fühlt sich durch 2G-Regel sicherer

Am Morgen hängt noch das 3Gplus-Schild draußen an der Tür des Cafés Rhetorik in Regensburg. Das ab sofort die 2G-Regel gilt, kam für viele Café-Betreiber überraschend. Schlecht findet es Jürgen Grünbeck, der im Rhetorik arbeitet, aber nicht: "Ich arbeite mit dieser Regelung gerne in der Gastronomie, weil wir dadurch auch eine gewisse Sicherheit haben und nicht ausgeliefert sind wie die Leute im Einzelhandel zum Beispiel."

Bisher durch 2G-Regel wenig Veränderung spürbar

Generell hätten immer wenig Ungeimpfte das Rhetorik besucht, meint Grünbeck. Eine große Veränderung sei deshalb im Café spontan nicht zu spüren. Noch sei es aber auch zu früh für eine erste Bilanz. "Es ist schon etwas verhaltener geworden. Mal schauen, wie es ab heute wird. Ich kann mir vorstellen, dass es noch mal ein bisschen weniger wird. Und meistens dauert es ein, zwei Tage, bis es dann auch der letzte verstanden hat", sagt Jürgen Grünbeck.

BR-Umfrage: Hauptsächlich Befürwortung der 2G-Regel

Bei einer nicht-repräsentativen BR-Umfrage in der Regensburger Innenstadt sind die Meinungen zu der 2G-Regelung in der Innengastronomie gemischt. So bezeichnet eine Passantin die 2G-Regel als "einen Schritt Richtung Impfzwang", eine andere Befragte wäre genauso weiterhin für die 3G-Regel, da man als Geimpfter genauso andere anstecken könne, sagt sie. Die meisten Befragten begrüßen allerdings die Verschärfung, da man sich dadurch in der Innengastronomie sicher fühlen könne.

Restaurant Leerer Beutel: Weihnachtsfeiern abgesagt

Auch der "Leere Beutel" in Regensburg darf ab sofort keine Nicht-Geimpften mit Test mehr ins Restaurant lassen. "Schwierig", findet Inhaber Winfried Freisleben. Im Gegensatz zu Cafés, in denen sich oftmals nur ein paar Gäste zum Kaffeetrinken treffen, sind Restaurants vor allem von großen Gruppen, zum Beispiel von Feiern, abhängig. Hier ist die Chance größer, dass sich Ungeimpfte unter den Gästen befinden.

Ab dem Zeitpunkt, als bekannt wurde, dass nur noch Geimpfte oder Genesene das Restaurant besuchen dürfen, trudelten die ersten Weihnachtsfeier-Absagen im Leeren Beutel ein: "So schnell konnte man gar nicht schauen, wie die Telefone klingelten. Jeder mit Bedauern (...) Es gibt total liebe Menschen und fantasievolle Geschichten, die sagen, wie können wir dir denn helfen?", erzählt Inhaber Winfried Freisleben.

2G-Regel trotz allem nachvollziehbar

Obwohl seine Einkünfte darunter leiden, die 2G-Regelung in Restaurants kann der Gastronom trotzdem verstehen: "Wenn man schaut, was da in den Krankenhäusern los ist, da mag ich nicht dran denken, dass ich dort dabei bin. Also insofern ist es vollkommen klar, man muss alle Regeln einhalten und dafür sorgen, dass den Leuten nichts Schlimmes passiert. Also insofern ist das schon in Ordnung."

Dennoch: Die Angst, das Restaurant nicht mehr halten zu können, pocht dem Inhaber stetig im Hinterkopf: "Werden wir's überleben? Wer überlebt es? Oder überlebt es überhaupt einer?"