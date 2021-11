Erlangen: Erste Hochschule in Bayern stellt auf 2G im Hörsaal um

Angesichts ständig steigender Corona-Zahlen zieht die FAU als erste Hochschule in Bayern die Reißleine. Ab Montag dürfen nur noch Studentinnen und Studenten, die einen 2G-Status vorweisen können, in den Hörsaal.

Bei Präsenzveranstaltungen gilt 2G

Im Lehrbetrieb gilt für Präsenzveranstaltungen unabhängig von der Sieben-Tage-Inzidenz dann die 2G-Regel. Das bedeutet: Die Hörsäle und Seminarräume betreten dürfen nur Studierende und Lehrende mit 2G-Status (also geimpft oder genesen). "Studierende mit einem Non-2G-Status können nicht an Präsenzveranstaltungen teilnehmen, den Inhalten allerdings online folgen – entweder im Rahmen einer Synchron-Übertragung oder einer Aufzeichnung", heißt es auf der Homepage der Hochschule. Die Regelung gilt ab Montag – mit einer Übergangsfrist bis zum 22. November. Eine Ausnahme gilt für die Universitätsbibliothek, CIP-Pools, Lernräume und Selbstlernflächen.

Entscheidung der Uni entfacht hitzige Debatte

Mit dieser Entscheidung hat die Uni eine hitzige Diskussion entfacht. So sieht beispielsweise der konservative Ring Christlich-Demokratischer Studenten (RCDS) in Bayern "die Entwicklung mit Sorge", berichtet die Deutsche Presse-Agentur. Jedem Studierenden in Bayern müsse der Zugang zu Bildung und Lehre gewährt bleiben, sagte der RCDS-Landesvorsitzende Filip Balzert. "Aus unserer Erfahrung ist die digitale Lehre vielerorts immer noch nicht ausgereift genug, um einzelne Studenten sinnvoll hybrid einbinden zu können." Deshalb sei aus Sicht des RCDS auch ein 3G-Plus-Konzept denkbar, sofern kostenlose PCR-Tests für die Studentinnen und Studenten bereitgestellt würden.

Shitstorm und Zuspruch auf Twitter

Auch auf Twitter wird die Entscheidung der FAU, ab Montag im Lehrbetrieb auf 2G umzustellen, hart kritisiert. "Was sind das denn für Zustände nun? Sie diskriminieren ungeimpfte Studenten und verweigern ihnen das Präsenzstudium?", schreibt etwa eine nach eigenen Angaben ehemalige Studentin auf der Internetplattform. "Sie haben einen gewaltigen Shitstorm verdient." Andere User wiederum begrüßen dort die Linie der Universität als deutliches Zeichen, bezeichnen sie als "konsequent und vernünftig".