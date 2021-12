2G im Einzelhandel: Sorgen um Umsätze bei Oberpfälzer Geschäften

Die Einzelhändler in der Oberpfalz befürchten Umsatzeinbußen durch die neue 2G-Regel. Kundinnen und Kunden müssen seit heute einen 2G-Nachweis erbringen, wenn Sie in bestimmte Geschäfte des Einzelhandels wollen. Ungeimpfte kommen überhaupt nicht mehr rein. Die Sorgen der Kaufleute sind berechtigt, findet der Handelsverband Bayern: in anderen Bundesländern gilt die 2G-Regel im Einzelhandel bereits länger, dort seien die Umsätze zurückgegangen.

Regensburger Kaufleute e.V.: "Alles besser als Lockdown"

Besonders in der Regensburger Innenstadt gibt es viele Geschäfte des Einzelhandels, auch viele kleine Läden sind dabei. Die Umstellung auf die 2G-Regel trifft den Einzelhandel aber nicht ganz unvorbereitet, so Armin Gebhard, Sprecher des Regensburger Kaufleute e.V. Viele Geschäfte hätten zwischenzeitlich Online-Shops aufgebaut, seien über E-Mail und Telefon erreichbar. Damit bleibt Einkaufen auch für Ungeimpfte möglich, beispielsweise über "Click&Meet". Auch im Angesicht möglicher Umsatzeinbußen bleibt Gebhard positiv: "Alles ist besser als Lockdown."

Handelsverband stellt Sinn der 2G-Regel in Frage

Bernd Ohlmann, Sprecher für den Handelsverband Bezirk Oberpfalz/Niederbayern sieht das kritischer: Den Sinn der neu in Bayern eingeführten 2G-Regel für den Einzelhandel stellt der Handelsverband in Frage. Zum einen sei der Einzelhandel kein Pandemietreiber: "In der ganzen Oberpfalz, in ganz Niederbayern gibt es nicht ein einziges Geschäft, das ein Hotspot war. Wir haben Hygieneregeln, wir haben FFP2-Masken." Die 2G-Regel trifft nach Ansicht des Handelsverbands die Falschen: "Notorische Impfverweigerer werden sich vor dem Geschäft auf dem Absatz herumdrehen, mit den Achseln zucken und im Internet einkaufen. Der Einzelhandel wird bis ins Mark getroffen, das ist im Weihnachtsgeschäft ein verdammt schwerer Schlag."

Nur ein Teil des Einzelhandels von 2G betroffen

Dass einige Geschäfte, wie beispielsweise Schuhgeschäfte von der 2G-Regelung ausgenommen sind, da sie zu den Geschäften des täglichen Bedarfs zählen, sorgt bei vielen Einzelhändlern für Ärger und Unverständnis. "Wir verstehen das oft nicht, denn Bekleidung braucht man ja oft auch, genauso wie Schuhe", sagt eine Modeverkäuferin.

Gesteigerter Personal- und Kostenaufwand

Auch die Kontrollen der 2G-Regel stellen die Einzelhändlerinnen und -händler in der Oberpfalz vor Herausforderungen: Abhängig sei das von der Größe der jeweiligen Geschäfte, meint Armin Gebhard von den Regensburger Kaufleuten e.V.: "Bei kleineren Läden können die Inhaber den Impfausweis sicherlich kontrollieren. Bei mittelgroßen Geschäften wird es schwieriger, weil die Personal abstellen müssen im Eingangsbereich." Das sei mit mehr Aufwand und mehr Kosten verbunden. Der Handelsverband bemängelt zudem, dass Einzelhandelsbeschäftigten der geschulte Blick für Fälschungen von 2G-Nachweisen fehle.

Armbänder anstatt CovPass-App?

Um Kontrollen zu vereinfachen und lange Warteschlangen zu verhindern gibt es auch kreative Ansätze, zum Beispiel beim Stadtmarketing Schwandorf e.V. Die Idee ist, eine zentrale Anlaufstelle zu schaffen, zu der Kundinnen und Kunden kommen können und sich gegen Vorlage ihres Impfnachweises einmalig ein Armband ausstellen lassen können. Das müsse aber fälschungssicher sein: "Wer Impfpässe fälscht, fälscht auch Armbänder", so Andreas Betzelbacher, Vorsitzender beim Stadtmarketing e.V. Und so wird in Schwandorf weiter an der Idee getüftelt.