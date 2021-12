2G für 12- bis 17-Jährige: Scharfe Kritik an Staatsregierung

Vertreter der Jugendarbeit in Bayern zeigen sich angesichts der jüngsten Corona-Beschlüsse der Staatsregierung enttäuscht und verärgert. Zwar wird die Übergangsregelung für ungeimpfte Schüler ab zwölf Jahren verlängert: Zumindest in die Gastronomie, zum Sporttraining oder in die Theatergruppe dürfen sie nun noch bis 12. Januar - statt nur bis Jahresende. Zutritt zu allen anderen Kultur- und Freizeitangeboten mit 2G oder 2G plus erhalten sie aber weiterhin nicht. Betroffen davon ist aktuell mehr als die Hälfte der 12- bis 17-Jährigen im Freistaat, rund 350.000 Jugendliche: Die Impfquote in dieser Altersgruppe liegt nämlich bei 48,2 Prozent.

Für Kinder und Jugendliche seien diese Beschlüsse des Kabinetts "kein gutes Zeichen", beklagte der Präsident der Bayerischen Jugendrings, Matthias Fack, bei BR24live. "Ich fordere, dass man zur Kenntnis nimmt, dass Kinder und Jugendliche wirklich unter der Situation leiden." Der Leiter des Kinder- und Jugendtreffs FEZI am Wettersteinplatz in München, Michael Jaschkowitz, sagte: "Natürlich hätten wir uns erhofft, dass für die Jugendlichen endlich mal die lange angekündigten Erleichterungen kommen. Aber ein Stück weit sind wir es auch gewohnt, dass die leider wieder untern Tisch fallen werden."

Grünen-Abgeordneter: "Kein guter Tag für Jugendliche"

Der Grünen-Landtagsabgeordnete Johannes Becher sagte mit Blick auf die Kabinettsitzung: "Es ist kein guter Tag für die Kinder und Jugendlichen. Und da bin ich schon auch enttäuscht." In der Verlängerung der Übergangsregelung für bestimmte Bereiche um zwölf Tage könne er keinen großen Fortschritt erkennen: "Bis heute kann man als Jugendlicher nicht ins Jugendzentrum, wenn man ungeimpft ist."

Becher verlangte, eine Impfung dürfe für Minderjährige nicht zur Voraussetzung für soziale Teilhabe werden. "Die Altersgruppe der unter 18-Jährigen trägt nachweislich kaum zur prekären Lage auf den Intensivstationen bei." Die Grünen forderten daher, Kindern und Jugendlichen mit 3G-Regelungen Zutritt zu allen Bereichen zu gewähren, die für Erwachsene mit 2G oder 2G plus beschränkt seien. Das fordert auch die Landtags-FDP - und die Freien Wähler, Koalitionspartner der CSU.

Jugendring fordert geschützte Orte

Jugendring-Präsident Fack betonte, Kinder und Jugendliche seien in der Corona-Krise immer solidarisch gewesen. Wenn man eine höhere Impfquote bei Jugendlichen erreichen wolle, müsse man ihnen auch Räumlichkeiten bieten, in denen sie bestimmte Fragen anders erörtern könnten als beispielsweise daheim, wo sie vielleicht nur Vorbehalte hörten. "Ich fordere, dass die 3G-Regelung für alle Kinder und Jugendlichen gilt, damit sie sich an geschützten Orten in Begleitung treffen können."

Fack warnte vor möglichen sozialen Problemen durch die aktuellen Regelungen. Gerade bei Kindern und Jugendlichen hätten die Belastungen in der Corona-Krise zugenommen. Eine Jugendgruppe sei schon in normalen Zeiten wichtig zur Stabilisierung. Wenn Jugendliche aber besonders belastet seien, zum Teil auch durch Gewalt zu Hause, dann sei es gerade an und um Weihnachten herum ganz zentral, ihnen einen Ort zu bieten, an dem sie auch mal außerhalb der Familie sein könnten. Und dieser Ort werde ungeimpften Jugendlichen genommen. Dadurch würden soziale Schwierigkeiten noch verstärkt.

Söder: Impfen statt Party

Ministerpräsident Markus Söder (CSU) erneuerte unterdessen seinen Appell an die Jugendlichen, sich impfen zu lassen. Die Verlängerung der Ausnahmeregelung über das Jahresende hinaus bis zum Ende der Weihnachtsferien mache "Sinn": Die Weihnachts- und Ferienzeit könne auch eine gute Gelegenheit für eine Immunisierung sein. Söder fügte hinzu: "Statt auf eine Party zu gehen, kann auch Impfen eine gute Idee sein."

Deutliche Kritik an Söder

Grünen-Politiker Becher kritisierte diese Äußerung scharf: "Sie strotzt ja nur vor Zynismus, und ich finde sie auch wirklich unverschämt." Junge Menschen hätten in der Pandemie für die Gesellschaft "wahnsinnig viel ertragen", und "eigentlich ist es doch unser Job, irgendwann der Jugend ihre Jugend zurückzugeben und sich nicht so zu äußern, 'na ja dann sollen sie halt weniger Party machen'." Wenn man junge Menschen überzeugen wolle, dann müsse man ihnen mit Wertschätzung begegnen.

Auch Fack äußerte seinen Unmut. Jugendliche bräuchten Vertrauen, statt immer nur zu hören, dass sie Verständnis haben und nicht immer nur Party machen sollten. "Ich kann's nicht mehr hören", betonte er. "Denn Jugendliche haben seit Beginn der Pandemie wirklich gezeigt, dass sie alles andere machen als Party."

Initiative beklagt Freizeit- und Bildungslockdown für viele Jugendliche

Die Initiative Familie beklagte in einer Mitteilung erneut die weitreichenden Einschränkungen für ungeimpfte 12- bis 17-Jährige: "Geschäfte außerhalb des täglichen Bedarfs, etwa um Weihnachtsgeschenke zu besorgen, sind weiterhin tabu; ebenso außerschulische Bildungsangebote und Bibliotheken. Für viele Jugendliche ist es somit nicht nur ein Freizeitlockdown, sondern auch ein Bildungslockdown." Hinzu kämen die Kontaktbeschränkungen, "die für ungeimpfte Kinder und Jugendliche genauso gelten wie für ungeimpfte Erwachsene".

Bayerns Kinder seien weiterhin mit den schärfsten Einschränkungen konfrontiert. "Ab 12 Jahren und 3 Monaten werden sie größtenteils wie Erwachsene behandelt. 2G ist für sie oftmals eine unüberwindbare Hürde." Selbst im stark betroffenen Sachsen könnten Jugendliche bis 16 Jahren unter 3G-Bedingungen am gesellschaftlichen Leben teilhaben, in fast allen anderen Bundesländern liege die Grenze bei 18 Jahren.