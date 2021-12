"2G-Bändchen" im bayerischen Einzelhandel nicht erlaubt

Das sogenannte "Bändchenmodell" als 2G-Kontrolle beim Einkaufen ist in Bayern nicht zulässig. Das schreibt der Handelsverband Bayern heute auf seiner Homepage und beruft sich dabei auf ein Schreiben des Bayerischen Gesundheitsministeriums vom gestrigen Donnerstag. Das Bändchenmodell sei nicht mit der geltenden Rechtslage in Einklang zu bringen, wie es heißt.

Bei 2G haben nur Geimpfte und Genesene Zutritt zu den Läden. Ausgenommen von der Verschärfung der Corona-Regeln sind Läden des täglichen Bedarfs, also etwa Supermärkte, Lebensmittelgeschäfte und Drogerien.

Sicherheitsbedenken sind Grund für Stopp

In dem Schreiben an die Kreisverwaltungsbehörden heißt es, das Bändchen entspreche nicht der 15. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung, die besage, dass bei jeder Einrichtung, für die die 2G-Reglung gelte, diese auch kontrolliert werden muss. Beim Bändchenmodell würde nur das Vorhandenseins eines Bändchens kontrolliert, nicht jedoch Impfstatus und Identität.

Anhand eines Bändchens darauf zu vertrauen, dass die Kontrolle des Impfnachweises und der Identität bereits an anderer Stelle erfolgt seien, könne nicht als ausreichend erachtet werden. Zudem seien die Bändchen nicht "fälschungssicher".

Auch könne dem jeweiligen Ladeninhaber bei dieser Variante kein "Ordnungswidrigkeitenvorwurf" gemacht werden, sollten sich Ungeimpfte Zutritt verschafft haben. Darüber hinaus stellten die Bändchen, im Gegensatz zum Impfnachweis, kein Gesundheitszeugnis dar, da sie nicht von Ärzten oder approbiertem Medizinpersonal ausgestellt würden.

Bändchen sollten Einkauf und Kontrollen erleichtern

Die Idee hinter dem Modell ist, dass der 2G-Status von Kunden einmalig beim Betreten eines Geschäfts oder Restaurants überprüft wird. Anschließend bekommt der Kunde wie bei einem Musikfestival ein Bändchen ans Handgelenk, das ihm den Zutritt zu weiteren Läden ohne weitere Kontrolle ermöglichen soll.

Modell wird bereits in Mainz und Düsseldorf umgesetzt

In Städten wie Mainz und Düsseldorf wird das Modell bereits praktiziert. Der Handel hatte in den vergangenen Tagen für eine bundesweite Einführung geworben. Auch Stefan Genth, der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Deutschland (HDE), hatte sich am Mittwoch gegenüber der Deutschen Presse-Agentur geäußert und einheitliche Vorgaben für die Kontrolle des 2G-Nachweises gefordert. Die Kontrolle jedes Kunden in jedem Geschäft führe zu "erheblichem Aufwand und zu Schlangenbildung vor den Ladentüren". Deshalb dürfe der Einzelhandel aus seiner Sicht damit nicht alleine gelassen werden.

Enttäuschung in Kempten über Stopp der Aktion

Auch in Kempten sollte das Bändchenmodell eingeführt werden - nun wurde die Aktion jedoch durch die Vorgabe gestoppt. Organisiert wurde die Aktion vom Verein "City-Management Kempten" unter dessen Geschäftsführer Niklas Ringeisen. Unterstützt von der Stadt Kempten wollten 45 Geschäfte und Ausgabestellen mitmachen.

27.000 Bändchen seien bereits bestellt und produziert, der Schaden gehe in die Tausende, so Ringeisen. Dementsprechend ist die Enttäuschung bei den Verantwortlichen groß, denn auch die rechtliche Seite sei im Vorfeld geprüft und die Aktion für durchführbar erklärt worden.