29-Jähriger nach Maßkrug-Wurf auf Model verurteilt

Im Prozess um einen Bierkrug-Wurf auf einer Kirchweih in Berg im Landkreis Neumarkt im Mai 2022 hat das Amtsgericht Neumarkt den Angeklagten wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung sowie fahrlässiger Körperverletzung zu einem Jahr Haft auf Bewährung verurteilt. Zudem muss er den Geschädigten jeweils 5.000 Euro und 1.000 Euro zahlen. Die Staatsanwaltschaft hatte eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und acht Monaten gefordert.

Geldstrafen höher als von der Anklage gefordert

Das Gericht begründete die Bewährungsstrafe mit dem Geständnis des jetzt Verurteilten. Außerdem habe der Mann keine Vorstrafen. Die Höhe der Geldstrafe begründete das Gericht mit den Verletzungen durch den Bierkrug-Wurf. Die Staatsanwaltschaft hatte nur 2.000 Euro gefordert.

Zweiter Nebenkläger durch Splitter verletzt

Der Angeklagte ließ über seine Verteidiger eine Erklärung verlesen. Demnach kam es zwischen ihm und einem Unbekannten zur einer Rangelei, in deren Verlauf dem Angeklagten der Bierkrug aus der Hand rutschte und in eine Gruppe flog. Des Weiteren entschuldigte er sich persönlich bei den Geschädigten, der Ex-Miss Franken Classic, Vanessa Hampl, und einem Mann, der durch Splitter des Kruges verletzt worden war.

Model spricht vor Gericht von den Verletzungsfolgen

Der Fall hat vergangenen Mai für Schlagzeilen gesorgt. Vanessa Hampl, ehemalige Miss Franken Classic und Teilnehmerin der Casting-Show "Germany’s next Topmodel" (GNTM) sagte aus, dass sie bis heute an den Folgen ihrer Verletzungen leidet. So hatte sie dauerhaft Kopfschmerzen über einen langen Zeitraum. Auch wurde im November 2022 noch ein Glassplitter aus der linken Schläfenseite entfernt. Bei dem Unfall wurde auch ein Gesichtsnerv als Folgeschaden verletzt. Zudem sei sie nach dem Unfall und der öffentlichen Berichterstattung Hassnachrichten und Spott ausgesetzt gewesen. Unbekannte hinterließen sogar am Haus ihrer Familie Maßkrüge.