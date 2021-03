29-Jähriger nach Attacke auf Seniorin in Untersuchungshaft

Nachdem ein 29-Jähriger am Dienstag in Regensburg eine Seniorin mit einem Stichwerkzeug attackiert haben soll, sitzt der Verdächtige jetzt in Untersuchungshaft. Das bestätigte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Oberpfalz dem BR.

Polizei ermittelt auch in Richtung Geiselnahme

Die Ermittler befragen derzeit auch eine junge Frau, die im Fluchtauto des Verdächtigen saß. Es werde in diesem Zusammenhang auch in Richtung Geiselnahme ermittelt, so die Sprecherin weiter. Die drei Beteiligten sollen sich gekannt haben und teilweise miteinander verwandt sein. Genauere Angaben zu den verwandtschaftlichen Verhältnissen von Opfer, Verdächtigem und dessen Beifahrerin könne sie aus ermittlungstaktischen Gründen aber nicht machen.

Seniorin mit Stichwerkzeug angegriffen

Am Dienstagnachmittag war es in Regensburg zu einem Großeinsatz der Polizei gekommen. Eine 76-Jährige hatte bei der Polizei angerufen und angegeben, dass sie ein 29-Jähriger mit einem Stichwerkzeug verletzt habe. Die Frau befand sich nach dem Angriff zwar nicht in Lebensgefahr, musste aber in einem Krankenhaus behandelt werden. Die Polizei nahm den Verdächtigen am Dienstagabend fest.