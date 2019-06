vor 27 Minuten Artikel mit Audio-Inhalten

29-Jähriger ertrinkt in Badesee im Landkreis Neu-Ulm

Ein Ausflug an den Badesee endete für einen 29-Jährigen am Sonntag tödlich. Der Mann war in dem See in Senden (Landkreis Neu-Ulm) aus bislang ungeklärter Ursache untergegangen. Im Krankenhaus erlag er später seinen schweren Verletzungen.