29-jähriger Autofahrer stirbt nach Unfall bei Altötting

Ein 29-jähriger Audi-Fahrer ist am Sonntagabend bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war er zwischen Tüßling und Altötting unterwegs, als er von der Straße abkam, in ein Maisfeld schleuderte und sich dort überschlug. Dabei prallte das Fahrzeug an einen im Maisfeld stehenden Strommasten.

Fahrer hatte keine Chance

Der Fahrer starb noch an der Unfallstelle. Die Straße war für mehrere Stunden komplett gesperrt. Ein Gutachter untersuchte die Unfallstelle, doch bisher ist nicht klar, warum der 29-Jährige von der Straße abkam.