29 Abgeordnete aus Mittelfranken künftig im Landtag

Ausgleichmandate bekommen Parteien zum Ausgleich für die Überhangmandate anderer Parteien. Deshalb hat der SPD-Landtagsabgeordnete Arif Tasdelen aus Nürnberg Chancen, weiterhin im Landtag arbeiten zu können. Er ist auf der Liste der mittelfränkischen SPD auf Platz 3.

Schuster bangt um den Einzug in den Landtag

Um einen Einzug in den Landtag bangen muss dagegen der Nürnberger SPD-Landtagsabgeordnete Stefan Schuster. Er ist im Stimmkreis Nürnberg-West angetreten und ist 2002 erstmals in den Landtag gewählt worden. Mit 16,7 Prozent erhielt Schuster ein im Vergleich zu anderen Direktkandidaten der SPD ein relativ hohes Ergebnis.

Kopf-an-Kopf-Rennen mit Minister Herrmann

Von den Grünen werden sechs Kandidatinnen und Kandidaten aus Mittelfranken in den Landtag einziehen, darunter voraussichtlich auch Christian Zwanziger. Zwanziger hat sich gestern Abend in Erlangen zeitweilig ein Kopf an Kopf Rennen mit Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) um das Direktmandat geliefert.

Drei von den Freien und der AfD, einer von der FDP

Von den Freien Wählern könnten drei Abgeordnete aus dem Bezirk in den Landtag einziehen. Da die FDP auch im Landtag vertreten sein wird, wird ein Freier Demokrat aus Mittelfranken künftig in München arbeiten. Dies wird aller Voraussicht nach Matthias Fischbach aus dem Landkreis Erlangen-Stadt sein, der auf der mittelfränkischen Liste der FDP den Listenplatz 1 hatte. Die AfD wird voraussichtlich drei Abgeordnete aus Mittelfranken in den Landtag entsenden. Die CSU hat alle zwölf Direktmandate in Mittelfranken gewonnen.