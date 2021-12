28 Millionen Booster-Impfungen: Etappenziel fast erreicht

Holetschek: Auch Bayern erfüllt seine Booster-Aufgabe

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek betonte den Beitrag Bayerns zur Booster-Leistung. Stand heute seien 4,5 Millionen Menschen geboostert - bei einem Ziel von 4,74 Millionen, gemessen am Bundesanteil. Bayern werde in den "nächsten Tagen über die Ziellinie gehen".

Ministerpräsident Söder wünscht sich von der Bundesregierung weiter, dass sie auch genügend Impfstoff des Herstellers Novavax zur Verfügung stellt. Dieser kann im weitesten Sinn als Totimpfstoff bezeichnet werden (im Gegensatz zu den mRNA-Impfstoffen von Biontech und Moderna). Söder hofft, dass sich mit Novavax Impfskeptiker doch noch von einer Impfung überzeugen lassen.

Danke und Lob für Einsatz der Bundeswehr

Holetschek und Söder richteten an Generalmajor Breuer zudem ihren Dank an die Bundeswehr für deren Hilfe in der Corona-Krise. Zur Nachverfolgung von Kontaktpersonen in den 75 bayerischen Gesundheitsämtern arbeiten allein 991 Bundeswehrkräfte. In den in den Impfzentren 217.

Söder begrüßte es auch, dass ein Generalmajor den Krisenstab im Kanzleramt führe. Als Soldat sei dessen Arbeit "objektiv, nüchtern und damit auch effektiv". Und: Als Soldat verfüge man wohl über "ein höheres Maß an Objektivität – weil man nicht so in den politischen Prozess eingebunden" sei, fügte der Ministerpräsident hinzu.