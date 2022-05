28-Jährige aus Bad Rodach wird vermisst

Noch immer läuft in Bad Rodach die Suche nach der 28-jährigen Natalia Smolinska. Angehörige hatten das Verschwinden der Frau am Sonntag der Polizei gemeldet. Am Montag (16.05.22) wurde dann das Auto der Vermissten auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Kantstraße in Bad Rodach gefunden. In der vergangenen Woche am Donnerstag, dem 12. Mai, sei es jedoch bereits in Coburg, in der Straße "Hausleite" nahe dem Wolfgangsee, aufgefallen. Es wurde somit nach dem Verschwinden der Frau nochmals bewegt, teilt die Polizei mit.

Auto wurde nach dem Verschwinden nochmals bewegt

Bei dem Auto handelt es sich um einen schwarzen Audi A6, Limousine, versehen mit dem polnischen Kennzeichen TK1829U. Die vermisste Frau ist schlank, etwa 1,70 Meter große, trägt schulterlanges, rötliches Haar und ist am Hals mit dem Buchstaben "K" sowie zwei Sternen tätowiert. Sie hat eine Narbe von einem Piercing an der linken Augenbraue und trägt vermutlich ein Kleid. Die Polizei bittet um Hinweise.