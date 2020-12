270-Tonnen-Transformator im Schwandorfer Umspannwerk angekommen

Der 55 Meter lange Schwertransport eines Transformators ist laut des Netzbetreibers Tennet gestern Abend in Schwandorf erfolgreich zu Ende gegangen. Der Transformator kam nach eineinhalb Stunden im Umspannwerk an und wurde noch am Abend auf sein Fundament gezogen.

545 Tonnen auf 24 Achsen

Die Strecke vom Müllkraftwerk bis zum Umspannwerk war nur zwei Kilometer lang. Das Gesamtgewicht des Transports von 545 Tonnen musste auf insgesamt 24 Achsen verteilt werden. Laut Tennet könne der Transformator für rund eine halbe Million Haushalte in der Oberpfalz Strom transformieren.

Erneuerung des Ostbayernrings umstritten

Der Umbau sei nötig, da die Stromtrasse Ostbayernring nach dem Ausbau im Umspannwerk mit dem örtlichen Stromnetz des Bayernwerks verbunden wird und die Trasse durch stetig steigende Einspeisung ihre Kapazitätsgrenzen erreiche. Bürgerinitiativen kritisieren dagegen die Erneuerung des Ostbayernrings. Sie fordern unter anderem eine Erdverkabelung in der Nähe von Wohngebieten statt der geplanten Freileitung.