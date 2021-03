27 Personen auf der Ladefläche - Großschleusung aufgedeckt

Bei der Kontrolle eines LKW hat die Polizei am Dienstag in Windorf im Kreis Passau insgesamt 27 Personen auf der Ladefläche eines Sattelaufliegers entdeckt. Es handelte sich um insgesamt 20 Männer und sieben Frauen. Unter den Reisenden waren auch zwei Kinder mit ihren Eltern.

Ungesichert im Sattelauflieger

Die Passagiere saßen während der gesamten Fahrt von Rumänien bis Deutschland völlig ungesichert zwischen der Ladung auf dem Lastwagenanhänger. Für die Schleusung sollen sie nach eigenen Angaben bis zu 5.000 Euro pro Person bezahlt haben. Keiner der Reisenden konnte einen Ausweis vorzeigen.

LKW-Fahrer will nichts gewusst haben

Der 26-jährige Lastwagenfahrer gab bei der ersten Befragung an, nichts von den blinden Passagieren auf seiner Ladefläche gewusst zu haben. Er wurde wegen des Vorwurfs der mehrfachen unerlaubten Einschleusung von Ausländern unter lebensbedrohlichen Umständen festgenommen. Nach der Vorführung beim Haftrichter wurde er in die JVA Regensburg gebracht.

Fast alle Migranten kommen in Erstaufnahmeeinrichtung

24 der insgesamt 27 unerlaubt Eingereisten wurden an die Erstaufnahmeeinrichtung in Deggendorf weitergeleitet. Bei drei Männern stellten die Bundespolizisten eine aktuelle Wiedereinreisesperre fest. Sie wurden dem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete Haft zur Sicherung der Zurückschiebung an. Es ist geplant, die drei Männer in den nächsten Tagen auf dem Luftweg nach Rumänien zu überstellen.