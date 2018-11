27-Jähriger stirbt bei Unfall – Kleinbus in Flammen

Ein schwerer Verkehrsunfall im Landkreis Mühldorf am Inn hat einen Toten und vier zum Teil schwer Verletzte gefordert. Ein 27-jähriger Augsburger war am frühen Abend mit seinem Ford Mustang auf der B12 in Richtung Mühldorf am sogenannten Bürgerberg unterwegs, als er beim Überholen die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort stieß er frontal mit einem Kleinbus vom Typ Citroen Jumper einer 41-jährigen Frau aus dem Landkreis Erding zusammen.

Ersthelfer retten vier Menschen das Leben – Fahrzeuge in Flammen

Dabei fing das Auto Feuer, das auch auf den Kleinbus übergriff. Die vier Insassen des Kleinbusses wurden von Ersthelfern aus dem Citroen geborgen, noch bevor das Fahrzeug zu brennen begann. Der 27-jährige Autofahrer wurde bei dem Aufprall vermutlich sofort getötet, seine Leiche verbrannte.

Hubschrauber, Vollsperrung und hoher Sachschaden

Die vier Insassen des Kleinbusses wurden zum Teil schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Sie wurden per Rettungswagen und Hubschrauber in verschiedene Krankenhäuser gebracht. Der Sachschaden wird auf rund 45.000 Euro geschätzt.

Weshalb das Auto auf die Gegenfahrbahn geraten war, ist laut Polizei unklar. Zahlreiche Einsatzkräfte der örtlichen Rettungsdienste, Feuerwehren und Polizei waren im Einsatz. Die B12 musste für mehrere Stunden komplett gesperrt werden.