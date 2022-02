27-Jähriger nach Brandanschlag auf Politiker-Auto festgenommen

Am Ende einer Woche, die der Kitzinger Stadtrat Uwe Hartmann (Bayernpartei) als "völlig surreal" beschreiben wird, erreicht die Hartmanns in ihrem Wohnhaus ein Anruf der Polizei. Wieder und wieder klingelte diese Woche bei ihnen das Telefon. Ermittler, Lokalzeitung, Radio, Fernsehen. "Dabei bin ich doch nur ein kleiner Stadtrat", sagt Hartmann. Doch dieses Mal ist es ein Anruf, der bei dem Politiker und seiner Frau große Erleichterung auslösen wird. Ein dringend Tatverdächtiger ist festgenommen worden.

Kommunalpolitiker Hartmann: "Wie im falschen Film"

Seit vor genau einer Woche sein Kleinwagen – gut erkennbar an den weiß-blauen Landesfarben und der Aufschrift "Bayernpartei" – in Flammen aufgegangen ist, kommt sich Hartmann vor "wie im falschen Film". Rund 25 Jahre arbeitet Hartmann schon in der Kommunalpolitik. Oft habe er Einladungen an die Medien verschickt, sie zu diversen Presseterminen eingeladen. Fast nie sei jemand gekommen. Und jetzt? Ein brennendes Auto später muss der Bayerische Rundfunk eben kurz in der Leitung bleiben, weil Hartmann parallel noch mit anderen Medienvertretern telefoniert.

Der Vorfall ist durchaus brisant. Über die vergangenen Wochen initiierte Hartmann eine wöchentliche Mahnwache auf dem Kitzinger Marktplatz. Damit soll den Corona-Toten gedacht werden. Außerdem wollen sich die Beteiligten bei den Rettungskräften für ihren Einsatz in der Corona-Pandemie bedanken. Neun von zehn Parteien im Kitzinger Stadtrat hätten sich der Mahnwache angeschlossen, sagt Hartmann. Doch die Mahnwache gefiel nicht allen.

Verdächtiger verbreitet Nachrichten über die Tat im Darknet

Einen technischen Defekt bei Hartmanns Auto schlossen Ermittler nach ersten Analysen umgehend aus. Laut Polizei hatte sich der Verdacht einer vorsätzlichen Brandstiftung im Laufe der Woche erhärtet, da die Brandursachenermittler an dem Fahrzeugwrack Überreste eines Brandbeschleunigers zweifelsfrei nachweisen konnten.

So rückte ein politischer Hintergrund in den Fokus der neu gegründeten Ermittlungskommission "EKO Smart". Ins Blickfeld rückte ein Mann, der unmittelbar vor der Tat Nachrichten zum Brandanschlag im "Darknet" verbreitete – ein 27-Jähriger aus Kitzingen. Wie das Polizeipräsidium Unterfranken mitteilt, sei dieser am Freitagvormittag an seiner Wohnadresse vorläufig festgenommen worden. Die Polizei habe im Rahmen einer Durchsuchung zudem verschiedene Beweismittel sichergestellt, welche mit der Tat in Verbindung stünden. Er sitzt nun in der Haftzelle der Würzburger Polizei.

Politiker erkennt die Stimme des mutmaßlichen Täters

"Ich freue mich, dass ich auch meinen Teil zu den Ermittlungen beitragen konnte", sagte Hartmann nach der Festnahme. Der gelernte Groß- und Außenhandelskaufmann erkannte den Mann anhand seiner Stimme in einer Sprachnachricht. Der Tatverdächtige sei früher auch Mitglied der Bayernpartei gewesen.

Also alles nur ein Streit zwischen Ex-Parteifreunden? So einfach liegt die Sache nicht. Denn laut Polizei hat der Verdächtige die Tat bereits gestanden: In seiner Vernehmung räumte er ein, das Auto vorsätzlich und aus einer politischen Motivation heraus in Brand gesetzt zu haben, hieß es von Seiten der Staatsanwaltschaft Würzburg. Der Mann wird auf Antrag der Staatsanwaltschaft auf Grund des dringenden Tatverdachts der besonders schweren Brandstiftung am Samstag einem Amtsrichter vorgeführt.

Hartmann hält an Mahnwache fest

Uwe Hartmann will nicht als "traurige Berühmtheit" bekannt sein. Die ganze Woche über habe er viel Zuspruch erhalten, auch von vielen Kollegen anderer Parteien. Die Empathie habe ihn teils zu Tränen gerührt. Er ist sich sicher, wenn die nächste Mahnwache am Kitzinger Marktplatz ansteht, wird er wieder dort stehen.