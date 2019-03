vor 10 Minuten

27-Jährige stirbt nach Messerattacke in Bad Kissingen

Die Frau, die am Freitag in Bad Kissingen von ihrem Ex-Freund niedergestochen worden war, ist gestorben. Sie erlag in der vergangenen Nacht ihren Verletzungen in einem Krankenhaus. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit.