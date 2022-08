27-Jährige kommt bei Verkehrsunfall nahe Knetzgau ums Leben

Am Freitag kam es auf der Staatsstraße 2276 zwischen Knetzgau und Haßfurt zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem eine 27-Jährige gestorben ist. Das teilt das Polizeipräsidium Unterfranken mit. Demnach war ein 21-Jähriger auf der Staatsstraße in Richtung Knetzgau unterwegs. Gegen 12.10 Uhr kam ihm kurz vor der dortigen Kläranlage eine 27-Jährige in ihrem Auto entgegen. Es kam laut Polizei zu einem Frontalzusammenstoß.

27-Jährige erliegt ihren schweren Verletzungen

In Folge des Unfalls erlitt die 27-Jährige schwere Verletzungen und musste durch die Feuerwehr aus dem Auto befreit werden. Nach einer Erstbehandlung durch einen Notarzt wurde sie mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Trotz der sofort eingeleiteten notfallmedizinischen Behandlung erlag die Frau wenige Stunden später im Klinikum ihren Verletzungen, so die Polizei. Der 21-jährige wurde mit Verdacht auf mehrfache Frakturen ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht.

Staatsstraße zwischenzeitlich komplett gesperrt

Der genaue Unfallhergang ist nach derzeitigen Erkenntnissen noch unklar, teilt die Polizei mit. Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Polizeiinspektion Haßfurt. Um den Unfallhergang exakt rekonstruieren zu können, wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Bamberg auch ein Sachverständiger eingebunden.

Die Staatsstraße war während der Rettungs- und Bergungsarbeiten komplett gesperrt. Der Verkehr wurde vor Ort umgeleitet. Neben Polizei und Rettungsdienst waren 43 Einsatzkräfte der örtlichen Feuerwehren im Einsatz. Außerdem war ein Rettungshubschrauber an der Unfallstelle.