Garmisch: 26-Jährige verstieß gegen Corona-Auflagen der US-Army

Auch wenn der 26-jährigen Frau vermutlich schwer nachzuweisen ist, dass sie weitere Personen angesteckt hat, so steht sie doch weiterhin im Fokus. Die Staatsanwaltschaft ermittelt bereits wegen fahrlässiger Körperverletzungen gegen sie. Jetzt prüft auch die US-Armee den Vorfall. Laut Brigardegeneral Christopher Norrie sind Bars und Nachtclubs für alle Amerikaner in der US-Einrichtung verboten.

Nachtleben für Amerikaner verboten

Die Ansteckungsgefahr mit Covid-19 sei auf engem Raum und beim Feiern zu groß, heißt es in einer Mitteilung der amerikanischen Streitkräfte. Den Vorwurf, Corona-Auflagen seien auf dem Gelände nicht beachtet worden, weist die US-Armee zurück. Meist gelten hier sogar noch strengere Vorschriften. Die Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten der US-Einrichtung, aber auch der bayerischen Bevölkerung in Garmisch-Partenkirchen habe oberste Priorität, so der US-Brigadegeneral. Bereits am vergangenen Freitag wurden medizinisches Personal und Equipment mit vier Hubschraubern eingeflogen.

25 US-Amerikaner mit Coronavirus infiziert

25 US-Amerikaner wurden bisher positiv auf das Coronavirus getestet. Sie stehen seitdem unter Quarantäne, genauso wie zahlreiche weitere Kontaktpersonen. Das Erholungshotel der amerikanischen Streitkräfte soll für zwei Wochen geschlossen bleiben. Außerdem bestehen strenge Regeln, wer das US-Gelände verlassen darf. General Norrie versichert, dass alles unternommen werde, um eine weitere Ausbreitung zu vermeiden.

Corona-Ausbruch weniger stark als befürchtet

Der Corona-Ausbruch im Ort hält sich offenbar in Grenzen. Jetzt liegt eine Auswertung weiterer Abstriche vor, die am Montag an der Corona-Teststation am Alpspitz-Wellenbad genommen wurden. Es gibt zwar vier neue Fälle im Landkreis. Diese stünden aber nicht in Verbindung mit der Amerikanerin, so das Landratsamt.