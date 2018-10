26-Jährige sticht auf Bekannte ein – in Psychiatrie eingewiesen

Laut Polizeipräsidium Unterfranken und Staatsanwaltschaft Aschaffenburg wurde ein 35-Jähriger am frühen Mittwochmorgen durch die Schreie seiner Ehefrau aus dem Schlaf gerissen. Er rief sofort die Polizei. Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Aschaffenburg konnten in der Wohnung die 26-jährige Bekannte seiner Frau widerstandslos festnehmen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen hat die offenbar psychisch belastete 26-Jährige in der Wohnung übernachtet. Zum Tatzeitpunkt hat sie dann völlig unvermittelt auf ihre Bekannte eingestochen und ihr schwere Verletzungen zugefügt. Die 26-Jährige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg noch am Mittwoch dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Aschaffenburg vorgeführt, der auf Grund des dringenden Tatverdachts des versuchten Totschlags die Unterbringung der 26-Jährigen anordnete. Die Frau wurde in ein nahe gelegenes Bezirkskrankenhaus gebracht.