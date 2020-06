26-Jährige muss wegen versuchten Mordes für sechs Jahre in Haft

Das Landgericht Schweinfurt hat gestern eine 26-jährige Frau wegen "versuchten Mordes mit gefährlicher Körperverletzung" zu einer sechsjährigen Freiheitsstrafe verurteilt. Das sagte heute ein Gerichtssprecher auf Anfrage des Bayerischen Rundfunks. Die Frau muss sich zudem einer Alkoholentziehungstherapie unterziehen.

Flucht aus der Wohnung

Die Angeklagte hatte Anfang September letzten Jahres in einem Dorf im Landkreis Schweinfurt versucht, ihren ehemaligen 40-jährigen Lebensgefährten mit mehreren Messerstichen zu töten. Der Mann erlitt Schnittverletzungen an Ober- und Unterarm. Er konnte laut dem Gerichtssprecher der Angeklagten das Messer aus der Hand nehmen und aus der Wohnung flüchten. In einem Krankenhaus mussten seine Verletzungen genäht werden.

Mann soll zuvor den Kindern gegenüber gewalttätig geworden sein

Die Frau hatte zur Tatzeit über zwei Promille Alkohol im Blut. Sie wollte sich laut Staatsanwaltschaft rächen, weil ihr ehemaliger Lebensgefährte Monate vorher ihren sechsjährigen Sohn getreten, ihm einen Zahn ausgeschlagen und auch sie geschlagen haben soll. Sie soll ihn auch dafür verantwortlich gemacht haben, dass ihr das Jugendamt beide Kinder entzogen habe. Die Angeklagte hatte den 40-Jährigen nach dessen Nachtschicht in die Wohnung gelockt, mit dem sie seit der Trennung mit einem Bekannten lebte.

