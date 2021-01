26 bayerische Corona-Hotspots: Hier droht die 15 Kilometer-Regel

Ab Montag gilt "15 Kilometer-Regel" für Hotspots

In diesen Hotspots dürfen sich die Bewohner ab Montag - sollte die Sieben-Tage-Inzidenz ihrer Kommunen weiterhin über 200 liegen - aufgrund der neuen Corona-Beschlüsse nur noch höchstens 15 Kilometer von der Gemeindegrenze ihres Wohnorts entfernen.

Ein Zusatz erlaubt es den Behörden in bayerischen Hotspots darüber hinaus, Tagesausflüge von außen in den eigenen Landkreis oder die eigene kreisfreie Stadt per Allgemeinverfügung zu verbieten. Das hat der bayerische Landtag am Freitag in einer Sondersitzung beschlossen.

Der Präsident des Bayerischen Landkreistags und Landrat von Deggendorf, Christian Bernreiter (CSU), begrüßte diese Regelung im Interview mit dem BR. Bernreiter sagte, dass es bereits Absprachen mit anderen betroffenen Landrätinnen und Landräten gebe. Man werde gemeinsam handeln.

Innenminister Joachim Herrmann (CSU) betonte in der Rundschau im BR Fernsehen, dass die 15-Kilometer-Beschränkung nur für touristische Aktivitäten gelte. Fahrten zur Arbeit, zum Arzt oder zum Einkaufen fallen demnach nicht unter diese Regelung. Die Polizei würde bei Kontrollen auf die Autokennzeichen achten.