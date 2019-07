250 Teilnehmer demonstrieren bei Nürnberger "Seebrücken"-Aktion

Die Kundgebung am frühen Abend auf dem Nürnberger Hallplatz verlief nach Angaben der Polizei friedlich. Aus Solidarität mit den Seenotrettern und Geretteten hatten die Organisatoren die Teilnehmer aufgefordert, in der Farbe Orange – der Farbe der Seenotrettung – zu erscheinen und viele Teilnehmer kamen der Aufforderung nach. Zudem konnten sich Interessierte an einem Infopoint am Narrenschiffbrunnen den ganzen Nachmittag lang über die Situation Geflüchteter und privater Seenotretter informieren.

"Private Seenotrettungsaktionen wie der Sea Watch III unter Führung von Carola Rackete, werden weiterhin massiv kriminalisiert. So wurde Carola Rackete nachdem sie auf eigene Faust in italienische Gewässer gefahren ist, zunächst verhaftet, die Sea Watch III beschlagnahmt. Doch sie machte das einzig Richtige: Sie rettete Leben und verteidigte Menschenrechte. Das können und müssen wir auch tun!" Mitteilung der "Seebrücke" Nürnberg

Bundesweite Aktion

Mit der bundesweiten Aktion fordern die Organisatoren die Kommunen und die Zivilgesellschaft auf, sich klar gegen die "tödliche und rassistische Grenzpolitik der EU" zu positionieren, so die Seebrücke Nürnberg. Zu der Aktion zum bundesweiten Day Orange II hatten in Nürnberg mehrere Organisationen aufgerufen, darunter die "Seebrücke" Nürnberg, das Antifaschistische Aktionsbündnis Nürnberg (AAB) und die "Seebrücke" Erlangen.