250 Studiengänge: Info-Tag der Uni Würzburg

Am Stand der zentralen Studienvertretung sind Informationen zu allen 250 Fächern abrufbar. Während des gesamten Tages stehen Studierende und Dozierende als Ansprechpartner zur Verfügung. Darüber hinaus gibt es nach einer Eröffnung um acht Uhr rund 50 jeweils halbstündige Vorträge. Hier bekommen Interessierte einen Überblick über ausgewählte Fächer: Von der Anglistik und Amerikanistik über Lehramt oder Medizin bis zu Volkskunde und Wirtschaftswissenschaften. Auch Fragen rund um das Studium an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg sollen beantwortet werden.

Umfangreiches Programm

Während des Infotages sind im Lichthof Stände aufgebaut, an denen sich die Studiengänge, zusätzlich zu den Vorträgen, vorstellen. Dort gibt es oftmals auch die Möglichkeit zur persönlichen Beratung. Außerdem werden an weiteren Ständen Online-Tests vorgestellt, die an der Universität zur Studienfachwahl entwickelt wurden. Auskunft gibt es auch zu Fragen wie Bafög oder Stipendien sowie zu möglichen Auslandsaufenthalten. Interessenten sind zudem eingeladen, schon mal ein Essen in der Stadt-Mensa zu testen, die vier Minuten zu Fuß vom Uni-Gebäude entfernt ist.