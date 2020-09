250 Schüler pauken freiwillig bereits eine Woche vor Schulstart

Das Ende der Sommerferien sorgt normalerweise eher nicht für Jubelstürme unter Schülerinnen und Schülern. Doch in Corona-Zeiten ist vieles anders. So auch am Karlstadter Johann-Schöner-Gymnasium. Dort kommen in dieser Woche bereits 250 Jugendliche für Vorbereitungskurse ins Schulhaus. Wegen der Corona-Pause sei die Nachfrage erstaunlich groß.

Corona führte zu erheblichen Lernlücken

Schulleiter Walter Fronczek geht davon aus, dass das hohe Interesse an den "Brückenkursen" eine Folge der coronabedingten Schulschließung im März ist. Der Wechsel von Präsenz- und Distanzunterricht habe sich bemerkbar gemacht: Teilweise konnte Unterrichtsstoff nicht behandelt werden. Es seien erhebliche Lernlücken entstanden.

Gymnasium in Karlstadt bietet Nachholkurse an

Das Johann-Schöner-Gymnasium will dem mit einem Angebot aus 14 Kursen begegnen. Sie richten sich an die Schüler der siebten bis zur zwölfte Klasse. Die Lehrer unterrichten in den Kernfächern Mathematik, Deutsch, Fremdsprachen und im Einzelfall in Physik und Chemie.

Die Kurse finden zum Teil auch jahrgangsübergreifend statt. Sie sollen nach Angaben der Schule vor allem den Lernrückstand verringern und Basis- und Schlüsselkompetenzen vermitteln.

Schule will Kurse bis Allerheiligen fortführen

Einen Teil der Kurse will das Gymnasium sogar nach den Ferien an Nachmittagen bis zu den Allerheiligen-Ferien weiterführen. Obwohl die Teilnahme freiwillig ist, mussten die Schüler vorab eine Selbstverpflichtung unterschreiben. Darin versprachen sie regelmäßig, pünktlich und aktiv an den Kursen teilzunehmen, um so auch von dem Angebot zu profitieren. Lehrer haben sich ebenfalls freiwillig zum Unterrichten bereiterklärt und werden teilweise von ehemaligen Abiturienten unterstützt.