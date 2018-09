24.09.2018, 09:52 Uhr

250 Radler fordern Radweg zwischen Theilheim und Randersacker

Die erste Demonstration in der Ortsgeschichte vom Theilheim hat auf Fahrrädern stattgefunden: 250 Radler haben am Samstag für einen Radweg zwischen Theilheim und Randersacker in die Pedale getreten.