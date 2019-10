250-Jahr-Feier: Oberried - Ein Dorf und seine Kapelle

Gerade mal 54 Einwohner zählt das Dorf Oberried, das zur Gemeinde Breitenthal gehört. Dieser kleine Kreis hält aber besonders eng zusammen. Der Beweis dafür ist die St. Franziskus-Kapelle, die das Dorf über die Jahre hinweg fast komplett in Eigenregie saniert und gepflegt hat. Ehrenamtlich!

250 Jahre St. Franziskus Kapelle

Von der Hauptstraße in Oberried bis zur Kapelle sind es nur ein paar Schritte. Der kleine Platz davor ist gleichzeitig der Mittelpunkt des Dorflebens. "Hier finden unsere Feste statt, das ist unsere Mitte hier", sagt Wilhelm Schäfer, der gemeinsam mit seiner Frau die Kapelle betreut. Am Sonntag (13.10.) wird dort wieder mal gefeiert: Die St. Franziskus-Kapelle wird 250 Jahre alt. Wie immer werden die Einnahmen aus dem Fest in die Erhaltung der Kapelle fließen.

Kein Fachkräftemangel: Maurer, Zimmermann, Stahlbauer im Dorf

Erst heuer musste die goldene Kugel auf der Kirchturmspitze renoviert werden. Doch schon vor über zehn Jahren hat das Dorf die Kapelle zum ersten Mal renoviert. Damals war das Gotteshaus noch recht heruntergekommen. Also hat das ganze Dorf mitgeholfen, die Kapelle wieder in Schuss zu bringen. "Wir haben Fachleute aller Arten hier im Ort, egal ob das Maurer, Stahlbauer, Zimmermann oder Klemptner ist", sagt Wilhelm Schäfer.

"Das Besondere an Oberried ist, dass die Bürgerinnen und Bürger nicht zur Gemeinde kommen und sagen 'man sollte oder man müsste', sondern die packen an." Bürgermeisterin Gabriele Wohlhoffer

Stolze Dorfbewohner

Das wichtigste Gebäude im Dorf alleine renoviert, das macht die Oberrieder stolz. "Das gibt es nicht mehr viel, dass in den Dörfern der Zusammenhalt noch so ist, wie bei uns", freut sich zum Beispiel Elisabeth Schäfer.

Trotzdem ist die Zeit in Oberried nicht stehen geblieben. Treffen werden über die eigene Dorf-Whatsapp-Gruppe organisiert und seit diesem Jahr gibt es auch eine Glasfaserleitung.