250.000 Euro Schaden: Lkw fährt auf A9 komplett auf Betonwand

Schon zum zweiten Mal in dieser Woche hat sich auf der A9 bei Himmelkron der gleiche Unfall an der gleichen Stelle ereignet. Laut Polizeiangaben fuhr ein Sattelzug am Freitagabend auf die Betongleitwand in der Baustelle auf der A9 bei Himmelkron in Fahrtrichtung Berlin und blieb anschließend liegen. Durch den Aufprall wurden nicht nur mehrere Achsen herausgerissen, sondern auch wieder der Tank aufgeschlitzt.

Fahrer hatte rund zwei Promille

Diesel lief auf beide Fahrbahnen und in das Regenauffangbecken neben der A9. Wie die Polizei weiter mitteilt, war der 55-jährige Lkw-Fahrer stark alkoholisiert. Mit einem Wert von rund zwei Promille habe er wohl die Fahrbahnteilung übersehen, mutmaßen die Beamten. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Bayreuth wurden eine Blutentnahme und die Sicherstellung des Führerscheins angeordnet.

A9 war in beide Richtungen gesperrt

Die A9 war deswegen in beide Richtungen in der Nacht zum Samstag gesperrt. In Fahrtrichtung Nürnberg kam es demnach zu erheblichen Behinderungen aufgrund austretender Betriebsstoffe. Weil sich die Bergung des Lkw als schwierig herausstellte, mussten Autokräne angefordert werden. Dabei waren mehrere Feuerwehren aus dem Landkreis Bayreuth und Kulmbach im Einsatz.

250.000 Euro Sachschaden

Aufgrund des ersten Unfalls mit dem Lkw hat es in Folge noch einen weiteren Unfall gegeben. Durch herumfliegende Teile wurde ein dem Lkw nachfolgender Pkw beschädigt. Weil Betriebsstoffe in den Weißen Main ausgelaufen sind, musste das Wasserwirtschaftsamt Hof musste ebenfalls ausrücken. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich schätzungsweise auf 250.000 Euro.