250.000 Euro Schaden – I-Phone-Diebstähle aufgeklärt

Vorwiegend Smartphones der Marke "Apple" im Wert von 250.000 Euro wurden bei einer Serie von Blitzeinbrüchen aus einem Handyladen in Ebelsbach erbeutet. Von Mai 2016 bis Dezember 2017 soll die Bande in wechselnder Besetzung insgesamt siebenmal in dem Geschäft in Ebelsbach eingebrochen sein.

Mutmaßlicher Einbrecher sitzt in Untersuchungshaft

Wie das Polizeipräsidium Unterfranken am Montag mitteilte, befindet sich ein 28-jähriger Rumäne seit Anfang Oktober wegen des Verdachts des schweren Bandendiebstahls in Untersuchungshaft. Nach seinem mutmaßlichen Komplizen, einem 29-Jährigen Landsmann, und weiteren Bandenmitgliedern werde noch gefahndet.

Polizei musste mutmaßliche Täter laufen lassen

Bei ihren Einbrüchen wurden die Täter von einer Überwachungskamera gefilmt. Im Zuge der umfangreichen Ermittlungen kristallisierten sich schließlich zwei Männer mit rumänischer Staatsangehörigkeit als Tatverdächtige heraus, die zumindest für den letzten Einbruch Ende des vergangenen Jahres in Frage kommen. Beide konnten bei einer Hausdurchsuchung in Cottbus zwar angetroffen werden, mussten aber auf freien Fuß gesetzt werden, weil keine Beweismittel gefunden worden waren.

Bei Einreise festgenommen

Nach weiteren Ermittlungen konnte die Staatsanwaltschaft Bamberg einen europäischen Haftbefehl gegen den mutmaßlichen Haupttäter erwirken. Am 5. Oktober wurde der 28-Jährige bei der Wiedereinreise am Grenzübergang Schwarzbach / Bad Reichenhall von Beamten der Bundespolizei festgenommen. Nach dem 29-jährigen Rumänen und weiteren Bandenmitgliedern wird noch gefahndet.

Beute hat einen Wert von 250.000 Euro

Laut Staatsanwaltschaft Bamberg soll die Bande von Mai 2016 bis Dezember 2017 in wechselnder Besetzung insgesamt siebenmal in Ebelsbach eingebrochen sein. Sehr schnell und mit brachialer Gewalt habe sie sich Zugang in das Geschäft in der Bahnhofstraße verschafft, um sich an den Verkaufsvitrinen zu bedienen. Dabei war es gelungen, überwiegend I-Phones im Gesamtwert von geschätzten 250.000 Euro zu erbeuten.