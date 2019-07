25-Tonnen-Presse landet auf der Autobahn

Schlampige Sicherheitsvorkehrungen eines bulgarischen Lkw-Fahrers haben am Freitagabend auf der A6 bei Amberg einen Unfall verursacht.

Als der Mann gegen 17 Uhr mit seinem Sattelzug die Autobahn an der Ausfahrt Amberg-Ost verlassen wollte, rutschte seine Ladung - eine 25 Tonnen schwere Karosserie-Presse - nach links von der Ladefläche des Anhängers herunter. Grund war laut Polizei eine unzureichende Sicherung. Weil die Presse aber auf dem Seitenstreifen und der Abbiegespur landete, kam niemand zu Schaden.

Stau wegen Sperre der Autobahn

Die Bergung der Presse und des nicht mehr verkehrssicheren Sattelzugs musste laut Polizei eine Spezialfirma übernehmen, die damit länger beschäftigt war. In dieser Zeit sperrten Polizei und Autobahnmeisterei zusammen mit dem THW die rechte Fahrspur der A6 und die Ausfahrt. Während der Bergung der Karosserie-Presse wurde die Autobahn in Fahrtrichtung Tschechien aus Sicherheitsgründen dann sogar komplett gesperrt. Es bildete sich ein mehrere Kilometer langer Stau. Weil durch den Unfall der Straßenbelag der A6 stark beschädigt wurde, musste die Autobahnmeisterei diesen parallel in Ordnung bringen.

Hoher Sachschaden

Der Sachschaden am Lkw beläuft sich laut Polizei auf rund 50.000 Euro. Die Karosserie-Presse muss erst von einem Sachverständigen begutachtet werden. Sollte auch an ihr durch den Sturz ein Schaden entstanden sein, könnte sich dieser sogar im sechsstelligen Bereich bewegen. Die A6 konnte nach dem Abschluss aller Aufräumarbeiten gegen 20.45 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Fahrer ohne gültige Fahrerlaubnis

Ein besonderes Nachspiel hat der Unfall aber noch für den Lkw-Fahrer. Weil sich herausstellte, dass er keine gültige Fahrerlaubnis hat, wurde er vorläufig festgenommen. Inzwischen ist er zwar wieder auf freiem Fuß, ihn erwartet aber noch ein Strafverfahren.