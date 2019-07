25 Tiere verbrannt: Feuer im Rinderstall brach im Strohlager aus

In Oberneumühle bei Kemnath (Lkr. Tirschenreuth) ist am Dienstagmittag Feuer in einem Rinderstall ausgebrochen. Wie die Polizei am Nachmittag mitteilte, sind 25 Tiere dabei gestorben. Zunächst war die Polizei von bis zu 70 toten Rindern ausgegangen.

Fast eine halbe Million Euro Schaden

Im Stall waren insgesamt 90 junge Rinder untergebracht, meldet die Polizei. Auch zur Brandentstehung konnte eine erste Aussage getroffen werden: Demnach war das Feuer im Strohlager über der Stallung ausgebrochen. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 400.000 Euro, heißt es.

Senior-Landwirt unter Schock

Der 65-jährige Senior-Landwirt erlitt einen Schock und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Drei weitere Bewohner wurden vorsorglich vom Roten Kreuz vor Ort betreut. Auch sie hatten einen leichten Schock. Der 42 Jahre alte Stallbesitzer hatte den Brand um die Mittagszeit entdeckt und den Notruf abgesetzt. Die Feuerwehr konnte das Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Wohnhaus verhindern. Die Polizei Kemnath ermittelt in dem Fall, da die tatsächliche Ursache des Feuers noch nicht klar ist.